Emekliler dikkat! 2500 TL'ye kadar promosyon hakkınız var! İşte şartlar...

Emekli maaşları uzun ve zor geçen çalışma hayatının en verimli meyvesidir. Sosyal devlet anlayışının bir yansıması olarak yurttaşa verilen emeklilik, sosyal hakların en değerlisidir. Çünkü çalışma hayatına devam edemeyecek kadar yaşlanan vatandaşların tüm geçimini işte bu maaşlar karşılar.

Emeklilik maaşlarına Ocak ve Temmuz aylarını kapsayacak şekilde enflasyon oranı baz alınarak zam yapılır. Zam oranları beklenen düzeyde olmasa da en azından emeklilerin bir gider deliğini kapatır. Zamların ardından ise; Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilen 1000 TL'lik ikramiyelerin zamanı gelir. Bu ikramiyeler bayram coşkusunu emeklilerin yüzüne yansıtır. İkramiyelerin sonrasında emekliler bu sefer de promosyon vaktini beklemeye başlar. Emekliye promosyon veren bankalar ve koşulları nelerdir?

EMEKLİ MAAŞI PROMOSYONLARI NE ZAMAN VERİLİR?

2017 yılının Mart ayında başlatılan uygulama sayesinde bankalar emekli müşterilerine promosyon ödemesi yapmaya başladı. Promosyon karşılığında emekliler ve banka arasında 3 yıllık taahhüt yapılır. Bu sözleşmeye göre; emekliler 3 yıl boyunca sözleşme imzaladıkları bankadan maaşlarını almaya devam edecek ve bankalar da müşterilerine bir defaya mahsus olmak üzere promosyon verecek.