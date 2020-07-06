Emekliler dikkat! 2500 TL'ye kadar promosyon hakkınız var! İşte şartlar...

Emekli maaşları uzun ve zor geçen çalışma hayatının en verimli meyvesidir. Sosyal devlet anlayışının bir yansıması olarak yurttaşa verilen emeklilik, sosyal hakların en değerlisidir. Çünkü çalışma hayatına devam edemeyecek kadar yaşlanan vatandaşların tüm geçimini işte bu maaşlar karşılar.
Emeklilik maaşlarına Ocak ve Temmuz aylarını kapsayacak şekilde enflasyon oranı baz alınarak zam yapılır. Zam oranları beklenen düzeyde olmasa da en azından emeklilerin bir gider deliğini kapatır. Zamların ardından ise; Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilen 1000 TL'lik ikramiyelerin zamanı gelir. Bu ikramiyeler bayram coşkusunu emeklilerin yüzüne yansıtır. İkramiyelerin sonrasında emekliler bu sefer de promosyon vaktini beklemeye başlar. Emekliye promosyon veren bankalar ve koşulları nelerdir?
2017 yılının Mart ayında başlatılan uygulama sayesinde bankalar emekli müşterilerine promosyon ödemesi yapmaya başladı. Promosyon karşılığında emekliler ve banka arasında 3 yıllık taahhüt yapılır. Bu sözleşmeye göre; emekliler 3 yıl boyunca sözleşme imzaladıkları bankadan maaşlarını almaya devam edecek ve bankalar da müşterilerine bir defaya mahsus olmak üzere promosyon verecek.
1 Mart 2017 yılında ilk defa verilen promosyon ödemelerinin sözleşmesi 2020 yılının Şubat ayında sona erdi. Bu nedenle bankalar emekli müşterilerini yeni sözleşmeye ikna etmek için cazip promosyon kampanyalarını peşi sıra uygulamaya koymaya başladı. 1 Mart 2020 tarihinde ödenen promosyonlar için bankalar adeta yarışa girdi. Üçüncü promosyon ödemesinin olağanüstü bir durum olmaması halinde 2023 yılının Mart ayında yapılması bekleniyor. Bunun yanında 2018 yılında ilk kez promosyon alanlar ise; 2021 yılında yeni ödemelerine kavuşacak.
Emekliye promosyon veren bankalar ve bankaların istedikleri şartlar müşteriler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Emekli müşterilerinin kafası onlarca bankanın sunduğu promosyon teklifleri karşında adeta şaşkına döndü. Hangi bankanın müşterisi olacağı konusunda kararsızlık yaşayan emekliler için bütün promosyon kampanyalarını derledik.
1.500 TL altında emekli aylığı alanlar 500 TL,
1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL,
2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750 TL promosyon alır.
2017 yılında 450 TL'ye kadar olan promosyon miktarları bankların geliştirdiği kampanyalar sayesinde 2.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Ancak bu noktada bankaların teklifi daha cazip hale getirmek için şartlarını zorlaştırdıkları söylenmelidir. Bu nedenle şartların dikkatli bir şekilde okunması ve incelenmesi gerekir. İşte bankaların güncel promosyon ödemeleri;
AKBANK; Maaş miktarına bağlı olarak 700, 850 ve 1000 TL nakit ödeme yapıyor. Kredi kartıyla her ay 500 TL ve üzerinde alışveriş yapanlara 25 TL; yıl sonunda ise toplam 250 TL para puan hediye ediliyor.
ING BANK; Maaş miktarına bağlı olarak 500, 625 ve 750 TL veriliyor. Turuncu Ekstra ile yapılan aylık harcama 750 TL'ye ulaştığında sonraki ay 50 TL ekstra ödeme alınıyor. Toplamda 2550 TL'ye kadar promosyon alınabiliyor.
ŞEKERBANK; Maaş miktarına bağlı olarak 500, 625 ve 750 TL veriliyor. 2 otomatik ödeme talimatının verilmesi durumunda 150 TL ilave ediliyor.
HALKBANK; Bankanın verdiği promosyon miktarları 500, 625 ve 750 TL olarak belirlenmiştir.
ZİRAAT BANKASI; 500, 652 ve 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapıyor.
VAKIFBANK; Müşterilere verilecek emekli promosyonlarının miktarları 500, 625 ve 750 TL olarak güncellenmiştir.
TÜRKİYE İŞ BANKASI; Banka kapsamında 750 TL, 875 TL ve 1000 TL emekli promosyonu verilir.
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