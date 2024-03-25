Emekliler dikkat! Bakan Işıkhan duyurdu: Bayram ikramiyeleri 2-5 Nisan'da yatırılacak

Son dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan emeklileri yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. Bakan Işıkhan bayram ikramiyelerinin 2-5 Nisan arasında yatırılacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Işıkhan hangi emeklinin hangi tarihte ikramiye alacağını da paylaştığı tabloyla belirtti.

Bakan Işıkhan'ın paylaşımı şu şekilde;

Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır.



Kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum. pic.twitter.com/raE3Mi1BM9 — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) March 25, 2024

ÖDEME DETAYLARI

Bakan Işıkhan'ın paylaşımına göre; 4(a) (SSK) kapsamında gelir ve aylık alanlardan ödeme günü ayın 17 ve 18'i olanlara 2 Nisan'da, 19, 20, 21, 22'si olanlara 3 Nisan'da, 23, 24, 25, 26'sı olanlara ise 4 Nisan tarihinde ödeme yapılacak.

EMEKLİ SANDIĞI ÖDEME TARİHLERİ

Öte yandan 4(c) (Emekli Sandığı) kapsamında her ayın 1 ile 5'i arasında aylık alanların ödeme günü; 1 ve 2 olanlara 2 Nisan, 3, 4 ve 5 olanlara aylıkları ile birlikte aynı günde olmak üzere 3-5 Nisan tarihleri arasında bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak.





