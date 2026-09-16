Emekliler dikkat! Bankalar promosyon tutarlarını güncelledi

Eylül ayında emekli promosyonlarında bankalar arası rekabet yeniden hız kazandı. Maaşını başka bir bankaya taşıyan veya mevcut promosyon taahhütü yenileyen emeklilere yönelik kampanyalarda farklı ödeme tutarları ve ek ödül fırsatları sunuluyor.

Bankaların promosyon tutarlarında güncellemeye gitmesi ile birlikte hangi bankanın ne kadar promosyon verdiği de arama motorlarında en çok merak edilen sorulardan biri olarak ön plana çıkıyor.

İşte banka banka güncellenen promosyon tutarları ve kampanya detayları;

VAKIFBANK

VakıfBank, emekli maaşını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüde bulunan SGK emeklilerine maaş tutarına göre promosyon ödemesi gerçekleştiriyor.

10.000 TL’ye 5.000 TL, 10.000 ile 15.000 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL ödeme yapılıyor. Maaşı 15.000 TL ile 20.000 TL arasında olan emekliler 10.000 TL promosyon alırken 20.000 TL üzerindeki maaşlar ödeme 12.000 TL’ye çıkıyor.

HALKBANK

HalkBank da SGK emeklilerine yönelik promosyon kampanyasını sürdürüyor. Bankanın sunduğu ödeme tutarı emekli maaşına göre değişiklik gösterirken, promosyon miktarı 12.000 TL’ye kadar çıkıyor.

ALBARAKA TÜRK

Albaraka Türk eylül ayında emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş miktarına göre farklı promosyon seçenekleri sunuyor. İki otomatik fatura ödeme talimatı veren emekliler için ayrıca ek ödeme imkanı sağlanıyor.

Kampanya kapsamında 10.000 TL ile 14.999 TL arasında maaş alanlara 14.700 TL 15.000 ile 19.999 TL arasında maaş alanlara 18.000 TL 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 21.400 TL promosyon veriliyor. Bankanın referans kampanyası kapsamında yönlendirilen her yeni emekli maaş müşterisi için 1075 TL ödül kazanılabiliyor. Bununla birlikte toplam 8600 TL’ye kadar ek kazanç elde edilebiliyor. En yüksek maaş grubundaki emekler için toplam ödeme 30.000 TL’ye ulaşabiliyor.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası SGK kapsamında emekli maaşını bankadan alınan müşterilerine maaş miktarına göre 12.000 TL’ye varan promosyon sağlıyor. 0-9999 TL arasındaki maaşlara 5000 TL, 10.000 TL ile 14.999 TL arasındaki maaşlara 8000 TL, 15.000 ila 19.999 TL arasındaki maaşlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzerindeki maaşları ise 12.000 TL ödeme yapılıyor.

İŞ BANKASI

İş Bankası, 1-30 Eylül tarihleri arasında emekli maaşını bankaya taşıyan veya mevcut promosyon taahhüdünü yenileyen SGK emeklilerine 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon sağlıyor. Emekliler, kampanyaya ek olarak farklı banka ürünlerinden yararlanmaları halinde toplam 10.000 TL’ye kadar ek ödül kazanabiliyor ilk kez iki otomatik fatura ödeme talimatı verenlere 1000 Maxi puan verilirken, bireysel kredi kartlarına ilk kez başvurarak belirlenen harcama şartını yerine getiren müşterilere 9000 TL Maxi puan sunuluyor.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA‘nın Ağustos 2026 emekli promosyon kampanyası kapsamında emekli maaşını bankadan alan müşterilere 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon veriliyor.

Bonus kart veya Paracard ile yapılacak harcamaların yanı sıra avans hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçesi gibi ek ürünlerle toplam ödül miktarı 25.000 TL’ye kadar ulaşabiliyor.

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere 27.000 TL’ye varan nakit promosyon ve bonus‘un yanı sıra emekli yakınlarını bankaya yönlendiren müşterilere 5000 TL’ye varan nakit ödül fırsatı sunuyor.

Kampanya kapsamında 0-9 bin 999 TL arasındaki maaşlara 18 bin TL, 10 bin-14 bin 999 TL arasındaki maaşlara 23 bin 500 TL, 15 bin-19 bin 999 TL arasındaki maaşlara 27 bin TL, 20 bin TL ve üzerindeki maaşlara ise 32 bin TL ödeme yapılıyor.