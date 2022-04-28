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Emekliler dikkat! Bayram ikramiyesiyle ilgili önemli uyarı!

28.04.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca bayram ikramiyesi alan emeklilere SİBERAY'dan önemli uyarı geldi. Son dönemde özellikle cep telefonlarına gönderilerin mesajlara dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Bayram ikramiyeniz tanımlandı, hemen onaylayın' şeklinde gönderilen mesajlar ve linkler, kişisel ve finansal bilgilerinizi ele geçirme amaçlıdır. Bu tür mesaj ve içeriklere itibar etmeyin" denildi.

Emekliler dikkat! Bayram ikramiyesiyle ilgili önemli uyarı!

Bayram ikramiyesi alacak emeklilere önemli dolandırıcılık uyarısı geldi.Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY), vatandaşalara son dönemde özellikle cep telefonlarına gönderilerin mesajlara itibar etmemelerini ve kişisel bilgilerini paylaşmamalarını söyledi.

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SİBERAY'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, cep telefonlarına gelen aldatıcı mesajlara karşı dikkat edilmesi gerektiği belirtilerek, "Bayram ikramiyeniz tanımlandı, hemen onaylayın' şeklinde gönderilen mesajlar ve linkler, kişisel ve finansal bilgilerinizi ele geçirme amaçlıdır. Bu tür mesaj ve içeriklere itibar etmeyin" denildi.

Ayrıca bağış ve yardım toplama dolandırıcılığa karşı da dikkatli olunması istenerek, "Bağış ya da yardım toplamaya çalışan sahte sosyal medya hesaplarına ve mesaj yoluyla iletilen sahte linklere karşı dikkatli olun. Doğrulayamadığınız taraflarla kişisel bilgilerinizi paylaşmayın" ifadeleri kullanıldı. (DHA)

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