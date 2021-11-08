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Emekliler dikkat! Bunu yapana İş Bankası 2 bin TL veriyor!

08.11.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş Bankası tarafından düzenlenen yeni kampanya ile birlikte 8 Kasım-31 Aralık tarihlerinde SGK emekli maaşını taşıyarak 3 sene boyunca İş Bankası aracılığıyla almak üzere taahhüt eden emeklilere 2 bin Türk lirasına varan promosyon alma imkânı sunuluyor.

Emekliler dikkat! Bunu yapana İş Bankası 2 bin TL veriyor!

Emekliler için yeni bir kampanya düzenlediğini açıklayan İş Bankası, 8 Kasım-31 Aralık tarihlerinde SGK emekli maaşını taşıyarak 3 sene boyunca İş Bankası aracılığıyla almak üzere taahhüt eden emeklilere 2 bin Türk lirasına varan promosyon alma imkânı sunulacağını belirtti.

İş Bankası’ndan yapılan açıklamada, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden ya da mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerinin (SSK ve Bağ-Kur, Emekli Sandığı) bin 500 Türk lirasından düşük maaşlar için bin 750 Türk lirası, bin 500 – 2 bin 500 Türk lirası arası maaşlar için bin 875 Türk lirası ve 2 bin 500 Türk lirası ve üzerinde maaşlar için 2 bin Türk lirası nakit promosyon ödemesinin verildiği vurgulandı.

KARTLARI AİDATSIZ KULLANMA FIRSATI

Promosyon ayrıcalığının dışında SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanların, Maximum Kart ve ek kartları için de ücret ödemeyeceği aktarıldı. İşCep ve İnternet Şubesinden ücretsiz para transferi ayrıcalıkları, emekli müşterilere özel dönemsel kredi ve mevduat kampanyaları gibi birçok fırsattan yararlanılabileceğini açıklayan banka, yurt genelinde sayısı bin 200’ü aşan şube ve 6 bin 500'e yakın Bankamatik aracılığıyla emekli maaşına kolayca ulaşılabileceğini bildirdi.

Emekli maaşını farklı bir bankadan veya PTT aracılığıyla alan ve maaşında bloke olmayan emeklilerin, İş Bankası şubelerine başvuruda bulunarak maaş taşıma ve promosyon başvuru işlemlerini gerçekleştirebildiği, avantajlı promosyon ödemesinden faydalandığı ifade edildi.

İş Bankası müşterilerinin, İnternet Şubesi, İşCep ve Telefon Şubesi aracılığıyla emekli maaşını İş Bankası'na taşıyarak promosyon başvurusunda bulunduğu anımsatıldı.

 

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı İş Bankası
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