Emekliler dikkat, intibak yasası mı geliyor? ‘Yeni düzenlemeler yolda’ demişti: SGK Uzmanı Özgür Erdursun köşede kalmış o detayı açıkladı

SSK ve Bağ-Kur emeklisi ek zam ile memur emekli zammı oranı olan yüzde 49,25’e tamamlanmıştı. En düşük emekli maaşı da aynı dönemde 10 bin liraya yükseltilmişt. 16 milyon emekli seyyanen zam beklentisi içine girse de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Temmuz ayını işaret etmiş, yeni düzenlemelerin de yolda olduğunu dile getirmişti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ NE KADAR OLACAK?

Bu açıklamalar sonrası gözler 6 aylık ennflasyon rakamlarına çevrildi. 3 aylık emekli zammı yüzde 15,06 olarak kesinleşti. Rakamın Temmuz ayında refah payı hariç yüzde 24-25 seviyelerinde olması öngörülüyor. En düşük emekli maaşının da 12-15 bin lira aralığına yükseltilmesi bekleniyor.

İNTİBAK YASASI GELECEK Mİ?

Emeklilerin zam beklentisi devam ederken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun milyonları heyecanlandıran bir yorumda bulundu. Erdursun, açıklanan Orta Vadeli Programda emekliler için hazırlanan düzenlemenin aslında bir intibak yasası olduğunu söyledi. Erdursun, intibak Yasası’nın tamamlanması ile birlikte emekli maaşlarında yapılacak zam dışında bir güncelleme olacağını belirtti.

Emekli maaşlarında bu düzenlemenin şart olduğunu vurgulayan Erdursun, “İntibak, prim gün sayısına göre yatırılan primlere, gün sayısına ve yaşa göre aylıkların değerine kavuşması için herkese eşit şekilde değil, herkesin yatırdığı prim, gün sayısı ve yaşına göre farklı bir şekilde düzenlenerek yapılır. Bu şekilde bir düzenleme yapıldığında, tüm emeklilere intibak yansır” diye konuştu.







