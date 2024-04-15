FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emekliler dikkat, intibak yasası mı geliyor? ‘Yeni düzenlemeler yolda’ demişti: SGK Uzmanı Özgür Erdursun köşede kalmış o detayı açıkladı

Emekliler dikkat, intibak yasası mı geliyor? ‘Yeni düzenlemeler yolda’ demişti: SGK Uzmanı Özgür Erdursun köşede kalmış o detayı açıkladı

15.04.2024 09:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşı farkları için intibak yasası bekleyen emekliler için SGK Uzmanı Özgür Erdursun dikkat çeken bir iddiada bulundu. Orta Vadeli Program’da emekli maaşları için yapılacak yeni düzenlemenin aslında bir intibak yasası olduğunu dile getiren Erdursun, “Bu şekilde bir düzenleme yapıldığında, tüm emeklilere intibak yansır” yorumunu yaptı.

Emekliler dikkat, intibak yasası mı geliyor? ‘Yeni düzenlemeler yolda’ demişti: SGK Uzmanı Özgür Erdursun köşede kalmış o detayı açıkladı

SSK ve Bağ-Kur emeklisi ek zam ile memur emekli zammı oranı olan yüzde 49,25’e tamamlanmıştı. En düşük emekli maaşı da aynı dönemde 10 bin liraya yükseltilmişt. 16 milyon emekli seyyanen zam beklentisi içine girse de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Temmuz ayını işaret etmiş, yeni düzenlemelerin de yolda olduğunu dile getirmişti.

gymm

EN DÜŞÜK EMEKLİ NE KADAR OLACAK?

Bu açıklamalar sonrası gözler 6 aylık ennflasyon rakamlarına çevrildi. 3 aylık emekli zammı yüzde 15,06 olarak kesinleşti. Rakamın Temmuz ayında refah payı hariç yüzde 24-25 seviyelerinde olması öngörülüyor. En düşük emekli maaşının da 12-15 bin lira aralığına yükseltilmesi bekleniyor.

iStock-501063116

İNTİBAK YASASI GELECEK Mİ?

Emeklilerin zam beklentisi devam ederken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun milyonları heyecanlandıran bir yorumda bulundu. Erdursun, açıklanan Orta Vadeli Programda emekliler için hazırlanan düzenlemenin aslında bir intibak yasası olduğunu söyledi. Erdursun, intibak Yasası’nın tamamlanması ile birlikte emekli maaşlarında yapılacak zam dışında bir güncelleme olacağını belirtti.

iStock-970830244

Emekli maaşlarında bu düzenlemenin şart olduğunu vurgulayan Erdursun, “İntibak, prim gün sayısına göre yatırılan primlere, gün sayısına ve yaşa göre aylıkların değerine kavuşması için herkese eşit şekilde değil, herkesin yatırdığı prim, gün sayısı ve yaşına göre farklı bir şekilde düzenlenerek yapılır. Bu şekilde bir düzenleme yapıldığında, tüm emeklilere intibak yansır” diye konuştu.


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Denizlerde av yasağı başladıDenizlerde av yasağı başladı
Hem zarar etti, hem rezervler eridi!Hem zarar etti, hem rezervler eridi!
Savaş olursa altın, dolar, borsa ne olur?Savaş olursa altın, dolar, borsa ne olur?
Anahtar Kelimeler:
intibak yasası
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan 'bay bay' diyecek" dedi, tek tek saydı! Mehmet Şimşek detayı...

Erdoğan 'bay bay' diyecek" dedi, tek tek saydı! Mehmet Şimşek detayı...

Panathinaikos maçında olay çıktı!

Panathinaikos maçında olay çıktı!

Savaş olursa altın, dolar, borsa ne olur?

Savaş olursa altın, dolar, borsa ne olur?

Hem zarar etti, hem rezervler eridi!

Hem zarar etti, hem rezervler eridi!

Yasak 31 Ağustos'a kadar devam edecek! Yasağa uymayanlar dikkat! 200 bin TL'ye varan para cezası var

Yasak 31 Ağustos'a kadar devam edecek! Yasağa uymayanlar dikkat! 200 bin TL'ye varan para cezası var

7 bin kadın yararlanacak, Euro ile destek geliyor

7 bin kadın yararlanacak, Euro ile destek geliyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.