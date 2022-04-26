FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emekliler dikkat! O tarih geldi: Bayram ikramiyeleri hesaplara yatıyor...

Emekliler dikkat! O tarih geldi: Bayram ikramiyeleri hesaplara yatıyor...

26.04.2022 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca emeklinin faydalanacağı bayram ikramiyelerinin hesaplara yatma tarihi geldi. Bu yıl zam beklentileriyle gündemi meşgul eden emekli bayram ikramiyeleri 1100 lira olarak belirlendi. Bu ikramiyeden sadece emekliler değil; dul, yetim ve yaşlılık maaşı alanlar da faydalanabiliyor. Peki “Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi 2022 ne kadar?” İşte haberin ayrıntıları…

Emekliler dikkat! O tarih geldi: Bayram ikramiyeleri hesaplara yatıyor...

Yaklaşık 14 milyon emekliye her bayram öncesinde verilen ikramiyeler bu sene gündemi oldukça meşgul etmişti. Asgari ücretten sonra emekli ikramiyelerine de zam beklentisi oluşurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya son noktayı geçtiğimiz günlerde koydu. Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarını destekleyerek, emekli bayram ikramiyesinin Bakan Bilgin'in açıkladığı gibi 1100 TL olacağını söyledi. Erdoğan, "Çalışma Bakanım ne dediyse doğrudur" ifadelerini kullandı.

İşçi (SSK’lı) emeklilerinden maaş ödeme günleri 17, 18, 19, 20, 21 Nisan olanların ikramiyesi 27 Nisan’da (yarın), 22, 23, 24, 25, 26 Nisan olanların ise ikramiyesi 28 Nisan’da (perşembe) yatırılacak. BAĞ-KUR emeklileri ikramiyelerini 29 Nisan’da çekecek. Memur emeklileri ise hem bayram ikramiyelerini hem de mayıs ayı aylıklarını 29 Nisan’da alacak.

3

YENİ BAŞVURANA DA VAR

Nisan ayında emeklilik dilekçesi verenler de ikramiye alacak. Kanuna göre; bayramın içinde bulunduğu ayda SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dulyetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere bayram ikramiyesi ödeniyor. Şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alıyor.

DUL VE YETİM İÇİN ORAN

Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanlara, hisseleri oranında bayram ikramiyesi ödeniyor. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50’si oranında dul aylığı bağlanmış olan eşe 550 lira; yüzde 25’i bağlanmış olan kızına ise 275 lira ikramiye verilecek. Herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylığı bulunmayanlar eşinin aylığının yüzde 75’ini almakta olduklarından, 825 lira ikramiye sahibi olacak.

1

4 YILDA 89 MİLYAR LİRA

Yapılan yasal düzenlemeyle 2018’den itibaren emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda 1.000’er lira ikramiye verilmeye başlanmıştı. İkramiyeler 2021’de 100 liralık artışla 1.100 liraya yükseltilmişti. Geçen dört yıllık sürede toplam bayram ikramiyesi ödemesi 89 milyar liraya ulaştı. Emekliye verilen bayram ikramiyesi borçlarından dolayı haczedilemiyor.

İŞSİZLİK MAAŞLARI DA ÖDENİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 5 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak olan 2022 yılı Nisan ayına ilişkin işsizlik sigortası ödemelerinin, Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Nisan’da hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlattı. (POSTA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bayram çalışmasında maaşlara 639 lira ilaveBayram çalışmasında maaşlara 639 lira ilave
Tarifi sır gibi saklanıyor! Günlük kazancı 27 bin lira Tarifi sır gibi saklanıyor! Günlük kazancı 27 bin lira
Gram altın ve dolar fiyatı için son 10 gün! Gram altın ve dolar fiyatı için son 10 gün!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sütyensiz poz verdi! "Bal gibi"

Sütyensiz poz verdi! "Bal gibi"

43 yaşındaki oyuncunun mini etekli paylaşımına beğeni yağdı! "Hala taş gibi"

43 yaşındaki oyuncunun mini etekli paylaşımına beğeni yağdı! "Hala taş gibi"

Piyasa hareketlendi! Fiyatlar da satışlar da...

Piyasa hareketlendi! Fiyatlar da satışlar da...

Dikkat! Bayram boyunca ücretsiz olacak

Dikkat! Bayram boyunca ücretsiz olacak

Konut alan içindeki kiracıyı çıkarabilir...

Konut alan içindeki kiracıyı çıkarabilir...

Altın kritik seviyenin altına geriledi!

Altın kritik seviyenin altına geriledi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İkizlerle aynı anda nişanlı! Beraber çocuk sahibi...

İkizlerle aynı anda nişanlı! Beraber çocuk sahibi...

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Canan Karatay bu sefer çok kızdı: Yapmayın, mahvediyor

Canan Karatay bu sefer çok kızdı: Yapmayın, mahvediyor

Seri katilin mektupları! “Garajımda bir ölüm odası...”

Seri katilin mektupları! “Garajımda bir ölüm odası...”

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.