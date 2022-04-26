Emekliler dikkat! O tarih geldi: Bayram ikramiyeleri hesaplara yatıyor...

Yaklaşık 14 milyon emekliye her bayram öncesinde verilen ikramiyeler bu sene gündemi oldukça meşgul etmişti. Asgari ücretten sonra emekli ikramiyelerine de zam beklentisi oluşurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya son noktayı geçtiğimiz günlerde koydu. Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarını destekleyerek, emekli bayram ikramiyesinin Bakan Bilgin'in açıkladığı gibi 1100 TL olacağını söyledi. Erdoğan, "Çalışma Bakanım ne dediyse doğrudur" ifadelerini kullandı.

İşçi (SSK’lı) emeklilerinden maaş ödeme günleri 17, 18, 19, 20, 21 Nisan olanların ikramiyesi 27 Nisan’da (yarın), 22, 23, 24, 25, 26 Nisan olanların ise ikramiyesi 28 Nisan’da (perşembe) yatırılacak. BAĞ-KUR emeklileri ikramiyelerini 29 Nisan’da çekecek. Memur emeklileri ise hem bayram ikramiyelerini hem de mayıs ayı aylıklarını 29 Nisan’da alacak.

YENİ BAŞVURANA DA VAR

Nisan ayında emeklilik dilekçesi verenler de ikramiye alacak. Kanuna göre; bayramın içinde bulunduğu ayda SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dulyetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere bayram ikramiyesi ödeniyor. Şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alıyor.

DUL VE YETİM İÇİN ORAN

Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanlara, hisseleri oranında bayram ikramiyesi ödeniyor. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50’si oranında dul aylığı bağlanmış olan eşe 550 lira; yüzde 25’i bağlanmış olan kızına ise 275 lira ikramiye verilecek. Herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylığı bulunmayanlar eşinin aylığının yüzde 75’ini almakta olduklarından, 825 lira ikramiye sahibi olacak.

4 YILDA 89 MİLYAR LİRA

Yapılan yasal düzenlemeyle 2018’den itibaren emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda 1.000’er lira ikramiye verilmeye başlanmıştı. İkramiyeler 2021’de 100 liralık artışla 1.100 liraya yükseltilmişti. Geçen dört yıllık sürede toplam bayram ikramiyesi ödemesi 89 milyar liraya ulaştı. Emekliye verilen bayram ikramiyesi borçlarından dolayı haczedilemiyor.

İŞSİZLİK MAAŞLARI DA ÖDENİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 5 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak olan 2022 yılı Nisan ayına ilişkin işsizlik sigortası ödemelerinin, Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Nisan’da hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlattı. (POSTA)



