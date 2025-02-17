Emekliler dikkat! Uzman isim uyardı, 'O tarihi bekleyin' Bankalar yarışta, promosyonlar için o rakam olursa...

Milyonlarca emekli 2025 yılında yüzde 15,75 oranında zam aldığını öğrendikten sonra gözünü bankaların vereceği promosyon oranlarına çevirdi. Mart ayında bankalar ile SGK arasında promosyon protokolü yapılması bekleniyor. Ancak bankalar Mart ayını beklemeden promosyon ödemelerini artırmaya başladı.

Özel bankalar emekli maaşını kendisinden alan müşterilerine 25 bin liraya kadar promosyon verirken, kamu bankaları 12 bin TL promosyonun yanı sıra 15 bin TL’ye kadar nakit ödeme sunarak toplamda 27 bin TL’ye varan ödemeler yapmaya başladı.

GÖZLER MART AYINDA

19 adet kamu ve özel banka ile SGK arasında Mart ayında promosyonlar ile ilgili protokol imzalanması bekleniyor. Protokolün imzalanması durumunda ise promosyon miktarlarını daha da artması bekleniyor.

YÜZDE 50 ORANINDA ARTIŞ OLURSA

SGK ile bankalar arasında promosyon anlaşmasının yapılması durumunda en düşük promosyonun yüzde 50 oranında artması bekleniyor. Böyle bir artışın yaşanması durumunda ise, 8 bin - 12 bin TL’lik promosyonların 12 bin - 18 bin TL bandına çıkabileceği tahmin ediliyor.

BANKALAR YARIŞTA

Bankalar promosyon miktarları ile müşteri yarışına girdiği için bu miktarların kendi içlerinde daha da artacağı tahmin ediliyor. Yani, kamu bankasından promosyon alan biri ek ödeme ile 27 bin TL promosyon alıyor. Mart ayında SGK ile bankalar arasında yapılacak anlaşma ile bu miktarın 40 bin liraya kadar çıkacağı düşünülüyor.

EMEKLİLER DİKKAT!

Sputnik'e konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, promosyon araştırmasında olan emeklilere tavsiyelerde bulundu. Yılmaz, Mart ayında SGK ile yeni bir anlaşmanın yapılacağını kaydederek beklemeleri gerektiğini ifade etti.