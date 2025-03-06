Emekliler dikkat! Zam için şaşırtan rakam 'Jest yapıp seyyanen destekle...'

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı emekli bayram ikramiyesi zammında. Zam için ağırlıklı olarak 3 senaryo üzerinde durulurken çok fazla konuşulmayan bir rakamla ilgili de ihtimal gündeme geldi. İşte emekli ikramiyesinde şaşırtan o rakam...

"OLMASI ÇOK YÜKSEK 3 SENARYO VAR"

TGRT Ana Haber'de Tuna Öztunç, emekli ikramiyesi ile ilgili zam senaryolarını anlattı.

"Konuşulan somut ve gerçekçi ve olması çok yüksek üç senaryo var. Üç senaryodan biri gerçekleşecek ve o da emekli ikramiyesinin kaç TL olacağını nihayetlendirecek" dedi. Öztunç'un sıraladığı senaryolar şu şekilde:

Senaryo 1:

6 aylık enflasyon oranı yüzde 15,75 olduğundan ikramiyeler 3472 TL'ye kadar çıkabilir. Bu rakam yuvarlanarak 3500 TL'ye tamamlanabilir. Dolayısıyla toplam ödeme 7000 TL'ye ulaşabilir.

Senaryo 2:

2024 yılı enflasyonu yüzde 44,38 olarak gerçekleşti. Eğer ikramiyeler bu oranda arttırılırsa emekliler bayram başına 4331 TL alacaklar. Yuvarlama ile bu rakam 4500'e çıkabilir ve toplam ödeme 9000 TL'ye ulaşabilir.

Senaryo 3:

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi yüzde 50 oranda bir artış yapılması durumunda ikramiye 4500 TL'ye çıkacak ve toplam ödeme 9000 TL olacak.

"SEYYANEN DESTEKLE BU RAKAMI 10 BİN TL'YE ÇIKARABİLİR"

Öztunç, bir diğer seçeneğe göre; seyyanen ödemeyle 5000 TL'lik bir ikramiye verilip iki dönem için toplamda 10 bin TL de ödenebileceğini söyledi. Öztunç "Ki bu olursa emekli çok mutlu olur. Yani ikramiye 5000 TL'ye çıkarılırsa hem Ramazan Bayramında hem Kurban Bayramında 5'er bin TL alacakları düşürülürse 10 bin TL emekliyi çok ama çok memnun eder. Çünkü emekliler diyor ki asgari ücret kadar olsun diyen emekli var, 15 bin olmalı diyen emekli var ama 10 bin TL'nin altında olsun diyen emekli ben görmedim. Hani 10 bin TL psikolojik sınır olarak addedilse abartı olmaz emekliler için. Fakat 9000 TL olma olasılığı da çok yüksektir. Çünkü daha önce de yüzde 50 yapılmıştı ya ikramiyelere zam, yine yüzde 50 olursa 4500 eder, 4500 - 4500, 9000 eder. Ama dediğim gibi hükümet bir jest yapar, bir yuvarlamayla, seyyanen de bir destekle bu rakamı 10000 TL'ye de çıkarabilir" ifadelerini kullandı.