Emekliler ek ödeme oranlarının yükseltilmesini istiyor

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), emekli ve çalışanlar için vergi iadesinin yerine getirilen ek ödeme uygulamasındaki yüzde 4-5'lik oranın, yüzde 10'a yükseltilmesi talebinde bulundu.

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2006'daki değişiklikle emeklilere ve çalışanlara uygulanan vergi iadesinin kaldırıldığını anımsatarak buna gerekçe olarak, fiş toplanması, zarf doldurulması ve denetimdeki zorluğun gösterildiğini belirtti.

Vergi iadesi uygulamasının yerine, ek ödemenin getirildiğini hatırlatan Ergün, ek ödeme uygulamasında yüzde 4-5 arasında değişen oranların belirlendiğini kaydetti.

Ergün, ek ödeme oranlarının bugünün şartlarında çok düşük kaldığını vurgulayarak, "Vergi iadesinin yerine getirilen ek ödeme uygulaması bizi fiş toplamaktan ve zarf doldurmaktan kurtardı ama yüzde 4-5'lik düşük oranlar nedeniyle gelirlerimizin düşmesine sebep oldu." diye konuştu.

EMEKLİLERİN EK ÖDEMELERİ AYLIK 50,60 VE 80 LİRA

Emeklilere yapılan ek ödemelerin, çalışanlara yapılan ödemelerin çok gerisinde kaldığına işaret eden Ergün, şöyle devam etti: