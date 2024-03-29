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Emekliler güpegündüz akın etti: 2 bin TL'lik alışveriş kartını duyunca koşarak gittiler! Sancaktepe'deki görüntülere tepki gecikmedi

29.03.2024 11:08
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Sancaktepe Belediye Başkanı ve başkan adayı Şeyma Döğücü, emeklilere market alışverişi için her ay 2 bin TL bütçe içeren 'Sancaktepe Emekli Kart' vaadinde bulundu. Kart için oluşturulacak isim listesine adını yazdırmaya kalabalığın akın akın gittiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. İBB Meclis Üyesi İbrahim Özkan "Mübarek ramazan ayında; Yazıktır, günahtır, ayıptır" diyerek tepki gösterdi.

Emekliler güpegündüz akın etti: 2 bin TL'lik alışveriş kartını duyunca koşarak gittiler! Sancaktepe'deki görüntülere tepki gecikmedi

Seyyanen zam hayaline kavuşamayan emekliler yeni bir düzenleme beklerken son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Temmuzda masaya yatırılacak' haberi aldı. Emeklilerin beklentileri yerel seçimlerin gündemine yansıdı.

SANCAKTEPE'DEKİ EMEKLİLERE MARKET ALIŞVERİŞİ İÇİN 2 BİN TL

Tekrar aday gösterilen Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de emeklilere yönelik bir proje açıkladı. Sancaktepe Emekli Kart projesinde emeklilere market alışverişi için her ay 2 bin TL bütçe, ilçedeki sosyal tesislerde indirim ve açılacak olan Sancaktepe Nostalji Kıraathanesi'nde ücretsiz hizmet maddeleri yer aldı.

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EMEKLİLER AKIN ETTİ

Emekli Kart için oluşturulacak isim listesine adını yazdırmaya giden emeklilerin görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Görüntülerde kabalık bir grup insanın alana gittiği ve toplandığı görüldü.

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"İNSANLARI ORADAN ORAYA KOŞTURUYORSUNUZ"

İBB Meclis üyesi İbrahim Özkan, görüntülere tepki gösteren isimlerden biri oldu. Sosyal medyadan paylaşım yapan Özkan, "Sancaktepe Belediyesi Emeklilere 2.000 TL lik yardım kartı vereceğim diye insanları oradan oraya koşturuyorsunuz. Mübarek ramazan ayında; Yazıktır, günahtır, ayıptır" ifadelerini kullandı.

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"HEM AÇ BIRAK HEM AÇLIĞI OY İÇİN İSTİSMAR ET"

Gazeteci İsmail Saymaz da tepkisini sosyal meyda hesabından dile getirdi. Söz konusu görüntülerden bir kesit paylaşan Saymaz, "Görüntüler İstanbul Sancaktepe’den... Ev kadınlarına gram altın vaat eden AK Partili belediye emeklilere 2 bin TL’lik alışveriş kartı vermek için sokakta isim listesi oluşturuyor. Hem aç ve yoksul bırak… Hem de açlığı ve yoksulluğu oy için istismar et" dedi.

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SEÇMENİN YARISININ OYUNU ALDI

2019 yerel seçimlerinde AK Parti, Sancaktepe'yi yüzde 49,88 oy oranı ile kazanmıştı. AK Parti'yi ikinci sırada takip eden CHP ise yüzde 47,20 almıştı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


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emekli
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