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'Emekliler hala çözüm bekliyor' diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdi! TÜED Başkanı Ergün'den 'intibak' önerisi

29.01.2023 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekliler intibak konusunda çözüm beklerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a konuyla ilgili mektup gönderildi. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, kaleme aldığı mektupta emeklilerin çalışma hayatında aynı sürede, aynı miktarda prim ödeyip aynı yaşta emekli olan ancak farklı tarihlerde emekli oldukları için aylıkları farklı yöntemlerle hesaplanmasına değinilerek taleplerini sıraladı.

'Emekliler hala çözüm bekliyor' diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdi! TÜED Başkanı Ergün'den 'intibak' önerisi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarına intibak uygulanması talebiyle mektup gönderdi. Mektupta 2000 öncesi emeklilerin intibakların yapıldığı ve bunlar arasındaki adaletsizliğin giderildiğine değinilirken "Bugün gelinen noktada, 2000 sonrası emeklilerimiz için de aynı durum söz konusudur. Anayasa Mahkememizin de ifade ettiği üzere çözüm ancak parlamentodan çıkarılacak bir intibak kanunuyla olabilecektir" ifadeleri yer aldı.

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"ADALETSİZLİK TAKDİRLERİNİZLE GİDERİLMİŞTİ, BUGÜN AYNI DURUM SÖZ KONUSU"

Ergün, mektubunda, emekli aylıkları hesaplanma yöntemlerinin bazı dönemlerde değişmesinin farklı tarihlerde emekli olan işçi ve Bağ-Kur emeklileri arasında aylık miktarları açısından eşitsizliğe yol açtığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışma hayatı boyunca aynı sürede, aynı miktarda prim ödeyen ve aynı yaşta emekli olan; fakat emekli oldukları tarihler birbirinden farklı olduğu için aylık hesaplanma yöntemlerindeki değişiklikler sebebiyle aynı olmayan emekli aylıklarının eşitlenmesi, yani intibak konusu hala çözüm beklemektedir. Zatıalinizin katkılarıyla 2000 öncesi emeklilerimizin intibakları yapılmış ve bunlar arasındaki adaletsizlik takdirlerinizle giderilmişti. Bunun için emekli topluluğumuz olarak zatıalinize şükranlarımızı sunmuştuk. Bugün gelinen noktada, 2000 sonrası emeklilerimiz için de aynı durum söz konusudur. Anayasa Mahkememizin de ifade ettiği üzere çözüm ancak parlamentodan çıkarılacak bir intibak kanunuyla olabilecektir."

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"AYLIK BAĞLAMA ORANLARINDA ORTAK BİR SİSTEM BENİMSENMELİ"

Mektubunda, emekli aylıklarının hesaplanmasında dikkate alınan üç döneme dair teknik bilgilere de yer veren Ergün, şu taleplerde bulundu:

"5510 sayılı kanun öncesinde iki karma sistemin uygulanması, aylıkların hesaplanmasında büyük bir eşitsizliğe neden olmamış, çalışma süresi uzadıkça emekli aylığını yükselten bir sistem uygulanmıştır. 5510 sayılı kanun ile getirilen sistem, çalışma süresi uzadıkça emekli aylığını azaltan bir uygulamaya dönüştürmüştür. Bu uygulamanın değişmesi, aynı durumda olanların aylıklarında eşitliğin sağlanması için kazançların güncellenmesi ve aylık bağlama oranlarında ortak bir sistem benimsenmelidir. Bu önerimiz, aynı zamanda 2000'li yılların intibakı olarak da görülmelidir. Ortalama prim kazançları, prim ödeme gün sayıları eşit olanlar tespit edilerek, emekli aylıklarındaki farklılıklara son verilmeli. Bu bakımdan, eşit kurallara göre emekli aylıkları yeniden hesaplanmalıdır."

(AA)

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emekli maaşı Recep Tayyip Erdoğan

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