Milyonlarca vatandaş boşuna emlak vergisi ödüyor! Ödediklerinizi geri almak için...

Emlak vergileri birçok insanı zor duruma sokabiliyor. Oldukça yüksek olan vergiler yüzünden vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanabiliyor. Özellikle de emekliler için bu durum daha da zor olabiliyor. Fakat emekliler için emlak vergisi muafiyetinin bir yolu bulunuyor. Şartları taşıyan emeklilerin emlak vergisi ödemesi gerekmiyor.

EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ NEDİR?

Emlak vergisi; bina, arsa, arazi veya iş yeri gibi mülklerden alınan bir çeşit vergidir. Her yıl belediye tarafından düzenli olarak alınır. İstenirse taksitlendirme seçeneği de mevcuttur. Emlak vergisi muafiyeti ise bazı vatandaşlara özel olarak sunulan vergiden muaf tutulma durumudur.

EMEKLİLER İÇİN EMLAK VERGİ MUAFİYETİ ŞARTLARI

Birçok emeklinin haberdar olmadığı emlak vergisi muafiyetinin şartlarını listeledik:

Emekli vatandaşın sadece bir konuta sahip olması gerekiyor.

4A, 4B ve 4C sigorta kollarının birinden emekli gözükmesi isteniyor.

Sahip olduğu evin brüt olarak 200 metrekareyi aşmaması gerekiyor.

Bu şartlar yerine getirildiği takdirde emekliler, emlak vergisinden muaf sayılıyor. Üstelik emeklilerin vergiden muaf sayılabilmesi için sahip olduğu evde oturması gibi bir zorunluluk bulunmuyor.