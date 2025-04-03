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Emekliler için her ay zam! Avantajlarını madde madde sıraladı 'Hayat pahalılığından korunacaklar' Milyonlar için kritik açıklama...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
03.04.2025 15:41
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6 ayda bir enflasyon farkına göre maaş zammı alan emekliler için yeni bir sistemin ayak sesleri gelmeye başladı. Enflasyon karşısında 6 ayda geçmeden alım gücü düşen emekliler için "Eşel Mobil Sistemi" olarak bir düzenlemenin gelebileceğini dair SGK eski Başmüfettişi İsa Karakaş açıklamalarda bulundu. Karakaş, bu sistemle enflasyon oranlarının maaşlara hemen yansıtılacağını ifade etti. Peki Eşel Mobil Sistemi nedir? Detayları neler? İşte ayrıntılar...

Emekliler için her ay zam! Avantajlarını madde madde sıraladı 'Hayat pahalılığından korunacaklar' Milyonlar için kritik açıklama...

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay açıklanan enflasyon oranına göre emekliler 6 aylık enflasyon farkına göre zam alıyor. Yılın Ocak ve Temmuz aylarında zam alan emekliler için yeni bir düzenlemenin ışığı yandı. SGK eski Başmüfettişi İsa Karakaş Eşik Mobil Sistemi ile ilgili detaylar paylaştı.

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HER AY ZAM!

Karakaş, emeklinin en büyük probleminin enflasyon karşısında alım güçlerinin düştüğünü ifade ederek, bu sorunun çözümü olarak Eşel Mobil Sistemi'ni önerdi. Karakaş, Eşel Mobil Sistemi'ni şu sözlerle anlattı:

"Emekliler için enflasyonla mücadelede yeni sistemin sinyali geldi. Eşel mobil sistemi gündemde. Sistem, enflasyon oranlarına göre maaşların her ay otomatik olarak güncellenmesini sağlayacak. Böylece emeklilerin satın alma gücü korunup hayat pahalılığı sorunundan korunacak"

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Eşel Mobil Sistemi ile maaşların her ay otomatik olarak güncellendiğini ifade eden Karakaş, "Ocak ayında açıklanan enflasyon oranı, Şubat maaşına yansıtılacak. Şubat enflasyonu, Mart maaşına eklenecek. Böylece, emekliler 6 ay beklemek zorunda kalmadan enflasyona karşı korunmuş olacak" dedi.

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CEBE GİRMEDEN MAAŞ ERİMESİN DİYE...

6 ay boyunca beklenen maaş zammı karşısında gıda fiyatları, kiralar, ulaşım ve diğer temel harcamalar karşısında emeklinin alım gücünün düştüğünün altını çizen Karakaş, maaşın cebe girmeden eridiğini ifade etti.

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Dünyada bu sistemin uygulandığını aktaran Karakaş, "Belçika’da Türkiye’deki kadar yüksek enflasyon bile yokken bu sistem kullanılıyor. Türkiye’de ise enflasyon dalgalanmaları çok daha büyük olduğu için bu sistemin daha da büyük bir öneme sahip" şeklinde konuştu.

AVANTAJLARINI SIRALADI

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Eşel Mobil Sistemi'nin hayata geçirilmesi ile emekliler için şu şekilde avantajlar sağlanmış olacak:

  • Maaşlar her ay enflasyona göre artacak.
  • Emekliler, 6 ay boyunca maaşlarının erimesini beklemek zorunda kalmayacak.
  • Hayat pahalılığı emeklileri daha az etkileyecek.

  • Kümülatif artışlarla emeklilerin refah seviyesi yükselecek.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ben emekli olduğumda 3 lira maaş alıyordum şimdi 2 lira maaş alıyorum. benim 1 liramı çalanların ALLAH belalarını versin. HAKKIM SONSUZA KADAR HARAM ZEHİR ZIKKIM OLSUN.
Yapmazlar, kimse ümitlenmesin. Emekliyi fuzuli masraf olarak gören zihniyetten böyle bir şey beklememek saflık olur.
Erbakan hocanın sistemi buydu. Allah'ın rahmeti üzerine olsun hocam.
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