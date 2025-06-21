Emekliler için Temmuz'u işaret etti 'Avantaj elde edebilirler' En yüksek banka promosyonu 27 bin liraydı, rakam verdi...

3 Temmuz'da Haziran enflasyonunun açıklanması ile milyonlarca emekli yeni maaşlarını öğrenecek. Zamların belli olmasının ardından bankaları promosyon miktarlarında güncelleme yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Emekli maaşına göre promosyon ödemesi yapan bankaların Temmuz zammının ardından promosyon miktarları yakından takip edilecek.

TEMMUZ AYINDA GÜNCELLEME GELEBİLİR

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, Milliyet'e yaptığı açıklamada Temmuz ayında emekliye yüzde 16-17 oranında zam beklediklerini ifade etti. En yüksek banka promosyonunun 27 bin TL olduğunu aktaran Yılmaz, 30 Haziran'a kadar çeşitli kampanyaların mevcut olduğunu hatırlattı ve, "Temmuz ayında promosyonları incelerlerse avantaj elde edebilirler" dedi.

30 BİN LİRAYI AŞACAK MI?

Banka promosyonlarının artacağını düşündüğünü ifade eden Yılmaz, güncel promosyon tutarlarını göz önünde bulundararak Temmuz zammının ardından, "Bu tutara enflasyon oranı üzerinden bir hesap yaparsak promosyonlar 31 bin 500 TL’ye ulaşacaktır" dedi.

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 29 olması durumunda banka promosyolarının 35 bin TL olabileceğini ifade eden Yılmaz, "Bankalar dolaylı olarak emekliyi banka müşterisi yaptıktan sonra diğer ürünlerini kullandırarak ek ödemeler yapmaktadırlar. Yani bir emekli bankanın diğer ürünlerini de kullanmazsa ek ödeme alamamaktadır" dedi.