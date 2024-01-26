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"Emekliler Yılı" kapsamında protokoller hazırlandı: Bazı hizmetlerde ayrıcalık ve indirim imkanı sağlanacak

26.01.2024 11:49 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Emekliler Yılı" olarak ilan ettiği bu yıl emeklilere yönelik çalışmalar hayata geçirilecek. Emekliler Yılı kapsamında bazı kamu kuruluşları ve özel sektörlerde protokoller hazırlanacak.

"Emekliler Yılı" kapsamında protokoller hazırlandı: Bazı hizmetlerde ayrıcalık ve indirim imkanı sağlanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca TBMM'ye sunulan bilgi notundan yaptığı derlemeye göre, Emekliler Yılı kapsamında emekliye öncelik ve ayrıcalık tanıyan projeler gerçekleştirilecek. Bu kapsamda emeklilere yönelik ekonomik ve sosyal destek hizmetlerinin, refah düzeylerini artırıcı ve sosyal devlet anlayışını hissettirici olumlu düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Emeklilerin bazı hizmetlerde ayrıcalık ve indirim almasına imkan sağlanacak. Emeklilerin tecrübelerinin aktarılması için bazı projelerde 'danışman' olarak yer alması planlanıyor.

2024 yılı boyunca emeklilere yönelik çalışmalar, projeler ve programlar tanıtılarak tek tek hayata geçirilecek ve bu projeler daha sonra da süreklilik arz edecek.

Proje kapsamında emeklilerin sosyal hakları daha da genişletilecek, daha güvende ve huzurlu bir yaşam sürmelerini sağlayacak adımlar atılacak. Sağlık, eğitim, kültür ve daha birçok alanda emeklilere avantaj sağlayacak yeni hizmetler sunulacak.

Emeklilere özel tasarlanmış hizmetler sunularak yaşam kaliteleri artırılacak. Sağlık hizmetlerinden kültürel etkinliklere, ulaşımdan sosyal imkanlara kadar geniş bir yelpazede emeklilere yönelik avantajlar sağlanacak. Emeklilerin görüş ve taleplerine önem verilerek karar alma süreçlerine dahil edecek projeler gerçekleştirilecek. Emeklilerin tecrübelerinden faydalanılarak daha etkili ve sürdürülebilir çözümler üretilecek.

EMEKLİLERE BİRÇOK HİZMETTE AYRICALIK VE İNDİRİM İMKANI

Program kapsamında kamu kurumlarıyla, bankalarla, özel sektörle protokoller yapılacak. Emeklilere birçok hizmette öncelik, ayrıcalık, indirim gibi imkanlar sağlanacak.

Emeklilere sunulacak sosyal aktivite imkanları kişilerin emeklilik dönemlerini daha aktif, sağlıklı ve sosyal bir şekilde sürdürmelerine katkı getirecek. Emeklilerin topluma katılma hakkı çerçevesinde "emekli buluşmaları" gerçekleştirilerek, emekliler arasında sosyal etkileşim ve sosyal bir ağ oluşturulması sağlanacak.

DANIŞMANLIK İÇİN EMEKLİ HAVUZU OLUŞTURULACAK

Emekli buluşmalarına çalışma yaşamındaki gençlerin katılımı sağlanarak emeklilerin tecrübe aktarımlarında bulunmasına vesile olunacak. İşe yeni başlayanlar ile mesleki ve teknik alanlarda işbaşı eğitim gören kişilere yönelik emeklilerin danışman olarak yer alabilmelerini sağlayacak bir emekli havuzu oluşturulacak ve bazı sektörlerde pilot uygulama başlatılacak.

Farklı meslek grubundaki emeklilerin yaşam boyu kariyer anlayışı ile mesleki bilgi ve tecrübelerini aktarabilecekleri dijital bir platform oluşturulacak. Bu platformdan meslek seçme aşamasında olan ve mesleğe yeni başlayan gençlerin yararlanması, emeklilerin deneyimlerini paylaşmasına imkan verilmesi hedefleniyor.

Ülkenin farklı bölgelerinde kaybolmaya yüz tutmuş zanaatların yaşatılması ve bunların gelecek nesillere aktarılması için öğretmeye yönelik organizasyon ve programlar düzenlenecek. Gençlerin bu zanaatları yaşatabilmeleri için desteklenmesi de sağlanacak.

(AA)

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
indirim danışmanlık emekli
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