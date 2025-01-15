Emekliler zamlı maaşlara kilitlendi! Zam farkının yatacağı tarih netleşiyor

Emekliler zamlı maaşların hesaplara yatırılacağı tarihi merak ediyor. Emekli maaş farkının ne zaman yatırılacağı araştırılırken tüm gözler Meclis'ten geçecek kanun teklifine çevrildi. En düşük emekli maaşı 14 bin 469 liraya yükseltildi ve asgari ücrette işverene bin liralık destek sağlandı. Bu iki düzenlemenin hayata geçirilmesi için hazırlanan kanun teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklifin Genel Kurul aşamasının Ocak ayı içerisinde tamamlanması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

CNN Türk canlı yayınında konuşan CNN Türk muhabiri Melike Görür, "Önümüzdeki ay farkı ile birlikte yatırılması bekleniyor. Çünkü bu ay yetişmeyecek gibi görünüyor. Çünkü bu hafta çarşamba günü Meclis Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek teklif. Emekli maaşının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi zaten geçtiğimiz hafta cuma günü Meclis Başkanlığına sunulmuştu ve sonrasındaysa ilk olarak bu hafta çarşamba günü Meclis Plan ve Bütçe Komisyonun'da görüşülecek ardından da Genel Kurul'a gelecek. Zaten bu hafta Genel Kurul'a gelmesini beklemiyoruz" dedi.

ASGARİ ÜCRETTE İŞVERENE 1000 LİRA DESTEK DE BU KAPSAMDA

Görür "Önümüzdeki hafta da Meclis'in çalışmalarına ara vermesi nedeniyle sonraki hafta Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor bu kanun teklifinin. Bilindiği üzere enflasyonun açıklanması ile birlikte en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olmuştu ancak buna refah payı eklendi ve 14 bin 469 liraya yükseltildi ve ayrıca asgari ücrette işverene 1000 lira destek de yine karar verildi, 1000 lira destek de verildi. Ancak bunların verilmesi için, bu kararların gerçekleşebilmesi için bir yasa gerekiyor. Bu nedenle de ilk olarak bir kanun teklifi hazırlandı AK Parti grubu tarafından ve o kanun teklifi imzaya açıldı. Ardından da geçtiğimiz Cuma günü Meclis Başkanlığı'na sunuldu. O kanun teklifi ile birlikte de Meclis aşamasında, komisyon aşamasının da tamamlanması ile birlikte Genel Kurul gündemine gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Görür son olarak "Bu fark bu ay yetişmeyeceği için de bu ay içerisinde yasa çıkacak, fark da zaten emeklilerin hesaplarına da yatırılmış olacak" dedi.