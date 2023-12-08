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Emeklilerde büyük endişe! Ne kadar zam alacaklarını merak ederken hiç zam almayabilirler: 'İster yüzde 50, ister yüzde 70 yap yine ulaşmıyor'

08.12.2023 14:39 | Son Güncelleme:
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Asgari ücretin ne kadar olacağının konuşulduğu bugünlerde emekliler maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Emekli maaşlarına zammın ne kadar olacağı soru işareti oluştururken "Emekli maaşlarına zam yapılırken kök aylıklar baz alınırsa bazı emekliler hiç zam almayabilir" ihtimali gündeme geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan ekonomist Prof. Dr. Oğuz Oyan, "Kök ücret esas alınırsa sıfır zam anlamına geliyor. Bu büyük bir haksızlık" dedi.

Emeklilerde büyük endişe! Ne kadar zam alacaklarını merak ederken hiç zam almayabilirler: 'İster yüzde 50, ister yüzde 70 yap yine ulaşmıyor'

Gözler asgari ücrete çevrilmişken emeklilerin gözü de yapılacak zam oranına çevrildi. Emeklilere yapılacak zam ile ilgili çalışmalar devam ederken Cumhuriyetin 100’üncü yılı münasebetiyle emeklilere 5 bin TL ikramiye dağıtılmıştı. Çalışan emekliler için de ikramiye kararı çıkmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Meclis'izimin onayı ile ilk düzenlemeden yararlanamayan emeklilerimizin hesaplarına bir defaya mahsus olarak 5 bin lira yatırılacak.'' demişti.

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EMEKLİLER ENDİŞEYE KAPILDI

Emekli maaşlara yapılacak zammı merak ederken ekonomist Aziz Çelik, "Emekli maaşlarına zam yapılırken kök aylıklar baz alınırsa bazı emekliler hiç zam almayabilir" ihtimalini gündeme getirdi.

"İSTER YÜZDE 50, İSTER YÜZDE 70 ZAM YAP YİNE ULAŞMIYOR"

Sözcü TV'de konuşan Prof. Dr. Oğuz Oyan canlı yayında bu ihtimalle ilgili olarak şunları ifade etti:

"Temmuz ayında bu yaşandı. Aziz Çelik aynı filmi bir kez daha görebiliriz diyor. Şunu yapabilirler; 7 bin 500 TL'lik o taban aylığı yukarı çekebilirler. 10 bin 500 TL yaparlar. Sen istersen 5 bin 500 TL alana yüzde 50 zam yap istersen yüzde 70 zam yap yine ulaşamıyor. Kök ücret esas alınırsa sıfır zam anlamına geliyor. Bu büyük bir haksızlık.

Anayasa Mahkemesi'ne gidilip oradan döndürülmesi gereken bir şey. Anayasa'da yazan eşitlik ilkesine aykırı bir durumla karşı karşıyayız. Bir de insanca yaşama seviyesinin altında. Dolayısıyla asgari ücretin altında bir emekli maaşını düşünmemek gerekir."


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