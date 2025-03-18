Emeklilerden sonra onlar da sıraya girdi! Memurların gözü bayram ikramiyesinde... "Verilmesini talep ediyoruz"

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli bayram ikramiyesinden gelecek habere odaklanmıştı. Geçen haftalarda yapılan açıklamayla bayram ikramiyelerinin 4 bin liraya çıkartıldığı duyurulmuştu. Bu gelişmeyle birlikte emekliler Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere iki bayramda toplam 8 bin lira ikramiye almış olacak.

İKRAMİYELERİN BAYRAM ÖNCESİ HESAPLARA YATIRILMASI BEKLENİYOR

Bayram ikramiyelerini 4 bin liraya çıkarılması kapsamında yapılacak olan düzenlemenin bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesi ve ikramiyenin bayram öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

MEMURLAR DA SIRAYA GİRDİ

Öte yandan bayram ikramiyeleriyle ilgili olarak yeni bir gelişme daha yaşandı. Cumhuriyet'in haberine göre Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul, komisyonda yaptığı konuşmada, 2018'den bu yana gündeme getirilen ancak hala hayata geçirilmemiş olan kamu görevlilerine bayram ikramiyesi verilmesi talebini yineledi.

TOMBUL: KAMU GÖREVLİLERİMİZE BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLMESİNİ İSTİYORUZ

Tombul konuşmasında, "Görüşülmekte olan kanun teklifi ile emeklilere yönelik ikramiyeler artırılıyor. Biz de Memur-Sen olarak kamu görevlilerimize bayram ikramiyesi verilmesini ve bu tutarın ekonomik gerçeklere uygun bir seviyeye çıkarılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.