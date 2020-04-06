FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emeklilere 1000 TL bayram ikramiyesinin ödeme tarihleri belli oldu

Emeklilere 1000 TL bayram ikramiyesinin ödeme tarihleri belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.04.2020 18:26 | Son Güncelleme

12 milyon emekliye verilen 1000 liralık Ramazan Bayramı ikramiyesinde ödeme takvimi belli oldu. Bağ-kur ve Emekli Sandığı'ndakiler için ödeme yapılacak tarih de açıklandı.

Emeklilere 1000 TL bayram ikramiyesinin ödeme tarihleri belli oldu

Yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödemesi yarın itibarıyla başlıyor. SSK’lılar 7-10 Nisan Tarihleri Arasında, Bağ-Kur’lular ve Emekli Sandığı Emeklileri de 11 Nisan’da Bayram İkramiyesi Alacak.

Buna göre ikramiyeler 4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre normalde emekli aylığı aldıkları ödeme günü;

17, 18, 19 Nisan olanlar için 7 Nisan,
20, 21, 22 Nisan olanlar için 8 Nisan,
23, 24 Nisan olanlar için 9 Nisan,
25, 26 Nisan olanlar için 10 Nisan’da,

4B (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan’da

aylık aldıkları Banka / PTT Şubelerine yatacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kırmızı göz koronavirüs belirtisi mi? Kırmızı göz koronavirüs belirtisi mi?
Bakıcı ve kreş masraflarını devlet karşılıyor! Bakıcı ve kreş masraflarını devlet karşılıyor!
Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emekli, bayram ikramiyesi,

En Çok Okunan Haberler

Öğretmen ve öğrenciler için 'zoom' tehlikesi!

Öğretmen ve öğrenciler için 'zoom' tehlikesi!

MEB'den önemli bir adım daha! Bugün saat 20.00’de başlıyor

MEB'den önemli bir adım daha! Bugün saat 20.00’de başlıyor

VakıfBank müşterilerinin milyarlarca liralık kredisini öteledi

VakıfBank müşterilerinin milyarlarca liralık kredisini öteledi

Hepsiburada 5 bin kişiyi işe alacak

Hepsiburada 5 bin kişiyi işe alacak

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Fitch'ten Türkiye açıklaması

Fitch'ten Türkiye açıklaması

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

İŞKUR'dan yüzlerce yeni ilan! 5000 TL maaş ile...

İŞKUR'dan yüzlerce yeni ilan! 5000 TL maaş ile...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

10 bin TL Kredi başvurusu nasıl yapılır?

10 bin TL Kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akaryakıtta çifte indirim! İşte yeni fiyatlar

Akaryakıtta çifte indirim! İşte yeni fiyatlar

Okuyucu Yorumları 5 yorum
1000 lira aman ne büyük para. 150 dolar yapar amerıka da veya avrupa da 1-2 gunluk para
Beğenmiyorsan Allah buldurmasın
Konuşacak çok şey var.Yardım yaparken lütfen titizlikle yapalım.Çok genç var bu gençler yardım almıyor.Yardım yapılırken belli yaşın üstünde çalışmayan kişiler var bay,bayan bunlar ne yapacak.Kendilerine göre herkesin borcu olan var.Devlet yardım yapıyor.Bekar olupta belli yaşa gelmiş kişiler ne yaosın.İş yok bu süreçlerde çalışan kişiler ne yapacak.Evden çıkma diyorsunuz evde kal diyorsunuz.Mecburiyetten dışarı çıkılıyor.Banka kredi kartı,kredileri sene sonuna kadar dondurun ek faiz almayın.Cüzri bir rakam verin bireylere herkes evde otursun.Kartlara faiz koydukça bu insanlar evden çıkarlar.
Allah devlete zeval vermesin büyük millet büyük devlet .
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Reel efektif döviz kuru endeksi martta geriledi

Reel efektif döviz kuru endeksi martta geriledi

Çalışan anne-babalara müjde! Bakıcı ve kreş masraflarını devlet karşılıyor!

Bakıcı ve kreş masraflarını devlet karşılıyor!

Devletten çocuk sahibi ailelere destek! 2 yıl boyunca aylık ödeme...

Devletten çocuk sahibi ailelere destek! 2 yıl boyunca aylık ödeme...

Evlenecek olanlara müjde! Maaşın tam 24 katı devlet desteği imkanı...

Evlenecek olanlara müjde! Maaşın tam 24 katı devlet desteği imkanı...

Benzine 15 kuruş zam! İşte yeni fiyatlar

Büyük zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Ekonomik sıkıntı çekenler dikkat! Vefat eden kişinin maaşından faydalanabilirsiniz

Ekonomik sıkıntı çekenler dikkat! Vefat eden kişinin maaşından faydalanabilirsiniz

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.