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Emeklilere 500 TL seyyanen zam mı yapılacak? Memur ve emekliye seyyanen zam talebi! 500 TL…

02.06.2021 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve emekliler, temmuz zammının yanında seyyanen zam da bekliyor. En son 500 TL’ye varan seyyanen zam talebi, emekli ve memurları heyecanlandırdı. Yapılması beklenen zam ile birlikte memur ve emeklinin yüzü daha da gülecek.

Emeklilere 500 TL seyyanen zam mı yapılacak? Memur ve emekliye seyyanen zam talebi! 500 TL…

17 milyon memur ve emeklinin gözü temmuz ayı içerisinde açıklanacak enflasyon oranına göre yapılacak zam miktarında… Temmuz ayının ilk haftası açıklanan enflasyon oranları ile memur ve emeklilerin maaşlarına zam gelecek. Yaklaşık 17 milyon memur ve emekli, yapılması beklenen seyyanen zam oranlarına gözünü dikti…

GÖZLER 5 TEMMUZ'DA

5 Temmuz 2021 Pazartesi günü açıklanacak ilk 6 aylık enflasyon verisi, emekli ve memurların zam oranını belirleyecek. Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin maaşlarına bu oranda zam yapılacak.

Memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 3 artış ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan bölümü kadar fark yansıtılacak.

Emekliler, yapılacak zam heyecanı içerisindeyken, farklı talepler de gelmeye devam ediyor.

EMEKLİLERE 500 TL SEYYANEN ZAM MI YAPILACAK?

Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Emekli- Sen, emeklilere 500 Türk lirası seyyanen zam yapılmasını istiyor.

Emeklilere 500 TL seyyanen zam mı yapılacak? Memur ve emekliye seyyanen zam talebi! 500 TLl

MEMURA DA İSTENİYOR

Memur-Sen'in Genel Başkanı Ali Yalçın da daha önce yaptığı açıklamada, "Kamu görevlilerine yönelik teşvik paketi çağrımıza, 400 Türk lirası seyyanen zam ve yüzde 5 peşin enflasyon farkı tekliflerimize gecikmeden olumlu yanıt verilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Araştırma Müdürü Namık Tan da emeklilerin seyyanen zam beklentisine dikkati çekmişti.

TOPLU SÖZLEŞME ÇAĞRISI

MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen ve KESK genel başkanlarına toplu sözleşmede beraber hareket etme çağrısı ve davetinde bulunarak, "Çağrımıza yaklaşımınızın ve cevabınızın olumlu olacağını umuyor, salgın sonrası normalleşmenin hızlandığı bir süreçte böylesi bir kolektif irade kararının bütün milletimize yüksek düzeyde moral vereceğine yürekten inanıyorum.” sözlerini söylemişti…

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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