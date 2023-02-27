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Emeklilere 7.500 TL'ye varan ödeme alma fırsatı! Tek seferlik ödeme için şartlar belli oldu

27.02.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli promosyon ödemesi kampanyaları devam ediyor. Maaş tutarına göre gerçekleştirilen ödemeyi alabilmek için, maaşı ilgili bankadan çekmek gerekiyor. Promosyon ödemeleri için güncel tarihler belli oldu. Kampanya 1 Kasım 2022 – 31 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli olacak. İşte tüm ayrıntılar...

Emeklilere 7.500 TL'ye varan ödeme alma fırsatı! Tek seferlik ödeme için şartlar belli oldu

Bankalar emeklilere, maaşlarını belirli bir süre bankalarından çekmeleri karşılığında promosyon ödemeleri yapıyor. İş Bankası'nın güncel kampanyasından emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) faydalanabilir.

Emeklilere 7.500 TL'ye varan ödeme alma fırsatı! Tek seferlik ödeme için şartlar belli oldu

ÖDEMELERDE 3 YIL SÜRE DETAYI

Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan emekliler, maaşlarını 3 yıl süre ile bu bankadan alırsa, ilk maaş ödemesinin ardından promosyon ödemesi alabilecek.

Ayrıca emekli maaşını İş Bankası'ndan alanların diğer banka ATM cihazlarından ayda 2 kez ücretsiz nakit çekim işlemi yapmaya hakkı olacak.

Emeklilere 7.500 TL'ye varan ödeme alma fırsatı! Tek seferlik ödeme için şartlar belli oldu

7.500 TL'YE VARAN ÖDEME!

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL,
3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL,
7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL,
10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL alacak.

Banka tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı, "İş Bankası nezdinde açık takip süreci devam edenlerin promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.

Taahhüt süresi içinde herhangi bir nedenle SGK tarafından gelir/aylık ödemesinin kesilmesi, gelir/aylığının farklı kuruma taşınması durumunda, İş Bankası'nın yazılı bildirim yapmasına gerek kalmaksızın kalan taahhüt süresi dikkate alınarak kıstelyevm usulü ile ödenen promosyon tutarı iade alınacaktır."

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Promosyon para emekli

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