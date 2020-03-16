Emeklilere 750 TL promosyon müjdesi! İşte şartlar ve koşullar

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı emeklilik promosyonlarına çevrildi. İlk olarak 2017 yılında gerçekleştirilen emeklilik promosyonu uygulamasının 2020 yılının ilk çeyreğinde tekrarlanacağı müjdesi ile emekliler araştırmalarını başlattı. 2017 yılında emekli maaşını almak için bağlı oldukları banka ya da yeni bankaya maaşlarını taşıyarak promosyon imkanından yararlanmıştı. Emeklilerden promosyon sözleşmesini imzalanmaları ve 3 yıl boyunca promosyon aldıkları bankadan maaş alımına dair taahhüt vermeleri istenilmişti. 2020 yılına girilmesiyle birlikte bu 3 yıllık taahhüt süresi sona erdi ve emeklilerin yeniden promosyon almasına ilişkin düzenlemenin önü açıldı.

1 Mart 2020 tarihinden itibaren başlayan promosyon çalışmalarında emeklilerin promosyon almak istedikleri banka ile 3 yıllık taahhüt sözleşmesini imzalaması gerekiyor. Bankaların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yaptıkları anlaşma kapsamındaki promosyon uygulaması milyonlarca emeklilik yüzünü güldürmeyi başardı. Ziraat Bankası ile SGK arasında yapılan maaşı 1500 TL’ye kadar olanlara 500 TL, 1500-2500 TL arasında olanlara 625 TL ve 2500 TL’nin üzerinde olanlara ise 750 TL promosyon anlaşmasının detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Ziraat Bankası’nın anlaşma şartlarının ardından diğer bankaların promosyon miktarları daha büyük merak konusu oldu. Özel bankaların Ziraat Bankası’ndan daha yüksek oranda promosyon vermesi beklenmezken; çeşitli kampanyalarla limiti daha yükseltecekleri de verilen haberler arasında yer alıyor.