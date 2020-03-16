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Emeklilere 750 TL promosyon müjdesi! İşte şartlar ve koşullar

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.03.2020 14:49 | Son Güncelleme

1 Mart 2020 yılı itibariyle yeniden promosyon olmaya hak kazanan emekliler sözleşme yapmak için bankaların promosyon kampanyalarını sorgulamaya başladı. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Promosyon miktarı neye göre belirleniyor? Emekliler nasıl promosyon alabilir? İşte emeklilik promosyonlarına ilişkin bilgilenmesi gereken tüm ayrıntılar…

Emeklilere 750 TL promosyon müjdesi! İşte şartlar ve koşullar

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı emeklilik promosyonlarına çevrildi. İlk olarak 2017 yılında gerçekleştirilen emeklilik promosyonu uygulamasının 2020 yılının ilk çeyreğinde tekrarlanacağı müjdesi ile emekliler araştırmalarını başlattı. 2017 yılında emekli maaşını almak için bağlı oldukları banka ya da yeni bankaya maaşlarını taşıyarak promosyon imkanından yararlanmıştı. Emeklilerden promosyon sözleşmesini imzalanmaları ve 3 yıl boyunca promosyon aldıkları bankadan maaş alımına dair taahhüt vermeleri istenilmişti. 2020 yılına girilmesiyle birlikte bu 3 yıllık taahhüt süresi sona erdi ve emeklilerin yeniden promosyon almasına ilişkin düzenlemenin önü açıldı.

1 Mart 2020 tarihinden itibaren başlayan promosyon çalışmalarında emeklilerin promosyon almak istedikleri banka ile 3 yıllık taahhüt sözleşmesini imzalaması gerekiyor. Bankaların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yaptıkları anlaşma kapsamındaki promosyon uygulaması milyonlarca emeklilik yüzünü güldürmeyi başardı. Ziraat Bankası ile SGK arasında yapılan maaşı 1500 TL’ye kadar olanlara 500 TL, 1500-2500 TL arasında olanlara 625 TL ve 2500 TL’nin üzerinde olanlara ise 750 TL promosyon anlaşmasının detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Ziraat Bankası’nın anlaşma şartlarının ardından diğer bankaların promosyon miktarları daha büyük merak konusu oldu. Özel bankaların Ziraat Bankası’ndan daha yüksek oranda promosyon vermesi beklenmezken; çeşitli kampanyalarla limiti daha yükseltecekleri de verilen haberler arasında yer alıyor.

Kimler Promosyon Alabiliyor? Başvuru Yapılması Gerekir Mi?

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde SSK (4A), BAĞ-KUR (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamında sigortalı çalışarak emekli olmaya hak kazan kişiler 3 yıllık sözleşmeyi imzaladıktan sonra promosyon uygulamasından yararlanabilirler. Dul ve yetim aylığı alan kişilerde promosyon ödemesi kapsamında yerini alır. Promosyon ödemesi için sözleşme yapılacak bankaya başvuruların iletilmesi yeterli olur.

Bankaların Promosyon Miktarları Belirlendi

Sosyal Güvenlik Kurumu ve bankalar arasında imzalanan promosyon anlaşmalarında; ödenecek promosyon miktarı bankaların inisiyatifine bağlı olarak arttırılabilir. Bankalar otomatik ödeme talimatı ya da bankaya yönlendirilen diğer müşterilerin sayısına göre emeklilere promosyon ödemesinin yanında ek ödemeler yapılıyorlar. Aynı zamanda müşterilerine ücretsiz EFT, havale gibi para transferi işlemlerinde kolaylık, ayrıcalıklı faiz imkanı ve kredi seçeneklerine, hesap işletim ücreti ödememe ile ücretsiz ATM’den para çekme işlemlerine dair imtiyazlar sunuluyor.

Emekli Maaşı Banka Değişikliği İşlemi Nasıl Yapılır?

Emekli maaşını başka bir bankaya taşımak isteyen vatandaşların izlemesi için 3 yol sunulmuştur:

  • E-Devlet kapısı
  • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya yapılan direkt başvurular
  • Doğrudan transfer yapılması istenilen bankaya yapılan başvurular

E-Devlet Üzerinden Emekli Maaş Bankası Değiştirme

E-devlet sistemi üzerinden banka değiştirmek isteyen vatandaşlar SGK’ya bağlı olarak kurulan Banka ve Adres Değişikliği sayfasını ziyaret edebilirler. Ancak kişilerin emeklilik statüsüne göre kendilerine uygun olan; 4A, 4B ve 4C Banka ve Adres Değişikliği seçeneklerinden birini işaretlemeleri gerekir.

  • Emeklilik sigorta kolu seçildikten sonra kişinin kimlik doğrulama adımlarını geçmesi gerekir. Bunun için T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi bilgilerinin eklenmesi beklenir.
  • Kimlik doğrulama adımlarından sonra mevcut maaş bankası ya da PTT bilgileri ekranda görüntülenir.
  • “Banka/Şube Bilgilerinizi Değiştirmek İçin Tıklatın” seçeneğinin ardından gelen ekranda yeni banka bilgilerin doldurulması istenir. Şehir, banka adı ve şubesinin seçilmesinin ardından “güncelle” sekmesine basılır.
  • Güncellemenin hemen ardından genellikle en geç iki ay içerisinde maaşlar yeni bankaya yatmaya başlar.
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emekli maaşı, promosyon,

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