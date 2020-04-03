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Emeklilere bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.04.2020 14:41 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgının ekonomik etkileri nedeniyle emeklilere bayram ikramiyeleri erkene çekildi. Nisan’da ne zaman yatırılacağı merak edilen ikramiyelerin gün gün ne zaman yatacağı belli oldu. İşte Ramazan ve Kurban Bayramı için emeklilere bayram ikramiyesi yatacak tarihler...

Emeklilere bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Nisan ayına girdik ve Ramazan Bayramı yaklaşıyor. Emeklilere bayramlar için verilen ikramiyeler bu sene koroanvirüs salgını nedeniyle erkene çekildi. Nitekim Koronavirüs sadece sağlığımızı değil ekonomiyi ve aile bütçelerini de olumsuz etkiliyor. Peki bu olumsuz etkilerin giderilmesine yardımcı olacak emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte Kurban ve Ramazan Bayramı için yatırılacak bayram ikramiyelerinin tarihleri...

EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada Ramazan ve Kurban bayramları için emekli bayram ikramiyelerinin hangi günlerde yatacağını açıkladı.

Ramazan Bayramı ikramiyesi:

  • Bağ-kur ve Emekli Sandığı kapsamında olanlara ise 11 Nisan’da,
  • SGK’lılardan tahsis numarasının son rakamı 17, 18, 19 olanlara 7 Nisan,
  • SGK’lılardan tahsis numarasının son rakamı 20, 21, 22 olanlara 8 Nisan,
  • SGK’lılardan tahsis numarasının son rakamı 23, 24 olanlara 9 Nisan,
  • SGK’lılardan tahsis numarasının son rakamı 25, 24 olanlara 10 Nisan’da ödeme yapılacak.

Kurban Bayramı ikramiyesi:

  • Bağkur ve SSK emeklilerine 16 Ağustos,
  • Emekli sandığı emeklilerine 17 Ağustos’ta ödeme yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
bayram ikramiyesi, emekliler,

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