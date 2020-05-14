Emeklilere büyük avantaj! Bankalar kredi kampanyalarını bir bir açıklıyor...

Covid-19 salgını sebebiyle bu ikramiyenin verilmesi 1 ay erkene çekilmiş ve yapılan açıklamalar ışığında bu ikramiyeyi almak için bankaya gidilmeyeceği, bu ikramiyenin görevlilerle beraber evlere gönderileceği kararlaştırılmıştır. Peki, emeklilere hangi bankalar düşük faizli olacak şekilde kredi veriyor? Emeklilere düşük faizli kredi avantajından yararlanmak için belirlenmiş olan şartlar nelerdir?

HANGİ BANKALAR EMEKLİLERE DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ VERİYOR?

Emeklilerin bankadan düşük faizli şekilde kredi çekebilmesi için belirlenmiş bir yaş sınırı bulunuyor. Bu yaş sınırı 75'tir fakat bazı bankalar yaş sınırını 80 olarak da belirleyebiliyor.

HALKBANK

Halkbank, emekliler için iki ayrı düşük faizli kredi seçeneği sunuyor.

Bunlardan ilki Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi paketidir. Emekli maaşını Halkbank'tan alan emeklilerin tüm nakit ihtiyaçlarını karşılamak için aylık %0,98'den başlamakta olan faiz oranları ve geri ödeme seçenekleri sunan Halkbank, 60 ay vadeli kredi veriyor. Bu kredinin ödemelerini ise aylık eşit taksitli biçimde, azalan ya da artan taksitli biçimde, 3 ayda bir eşit taksitli olacak biçimde ödemeniz mümkün. Ya da bunların hiçbiri size uygun değilse serbest ödeme şeklini de tercih edebilirsiniz.