Emeklilere büyük avantaj! Bankalar kredi kampanyalarını bir bir açıklıyor...

Covid-19 salgını sebebiyle bu ikramiyenin verilmesi 1 ay erkene çekilmiş ve yapılan açıklamalar ışığında bu ikramiyeyi almak için bankaya gidilmeyeceği, bu ikramiyenin görevlilerle beraber evlere gönderileceği kararlaştırılmıştır. Peki, emeklilere hangi bankalar düşük faizli olacak şekilde kredi veriyor? Emeklilere düşük faizli kredi avantajından yararlanmak için belirlenmiş olan şartlar nelerdir?
Emeklilerin bankadan düşük faizli şekilde kredi çekebilmesi için belirlenmiş bir yaş sınırı bulunuyor. Bu yaş sınırı 75'tir fakat bazı bankalar yaş sınırını 80 olarak da belirleyebiliyor.
Halkbank, emekliler için iki ayrı düşük faizli kredi seçeneği sunuyor.
Bunlardan ilki Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi paketidir. Emekli maaşını Halkbank'tan alan emeklilerin tüm nakit ihtiyaçlarını karşılamak için aylık %0,98'den başlamakta olan faiz oranları ve geri ödeme seçenekleri sunan Halkbank, 60 ay vadeli kredi veriyor. Bu kredinin ödemelerini ise aylık eşit taksitli biçimde, azalan ya da artan taksitli biçimde, 3 ayda bir eşit taksitli olacak biçimde ödemeniz mümkün. Ya da bunların hiçbiri size uygun değilse serbest ödeme şeklini de tercih edebilirsiniz.
Halkbank'ın sunduğu diğer bir seçenek de Emekli Mini Kredi oluyor. Yine emekli maaşını Halbank'tan alan emekliler 5 bin TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçlarını karşılamak için ayda %0,98'lik düşük faiz oranıyla 60 ay vadeli olarak bu krediden yararlanabiliyor. Ödeme yöntemleri de Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi ile aynı şekilde belirlenmiştir.
Ziraat Bankası, kendi emekli müşterilerine düşük faizli olarak kredi veriyor. Emekli maaşını Ziraat Bankası aracılığıyla alan emeklilerin hepsi de Emeklinin Artısı Kredi Paketi adlı kredi paketinden yararlanabiliyor. Ve bunu şubeye kadar gitmeye gerek kalmadan yapabiliyorlar. Hemen Ziraat Bankası'nın müşteri hizmetlerine ulaşarak bilgi alabilirsiniz.
Bu kredi seçeneğinde tüketici kredisi ve konut kredisi yer alıyor. Hangisine ihtiyacınız varsa onu seçebiliyorsunuz. Tüketici kredisinin kredi tutarı 20 bin TL, 60 ay vadeli ve faiz oranı 0,98 olarak belirlenmiştir. Tahsis ücreti ise 100 TL'dir. Konut kredisinin kredi tutarı ise 100.000 TL, vadesi 120 ay ve tahsis ücreti 500 TL'dir. Sitede yer alan "hemen başvur" seçeneğinden kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.
Düşük faizli şekilde kredi almak için sağlaması gereken birçok şart bulunmaktadır. Bu kriterleri bulunduran her emekli düşük faizli kredi alabilir.
Kredi çekmek isteyen kişi kara listede yer almamalıdır. Adı kara listede olan kişiler hiçbir şekilde kredi çekemez.
Çekilmek istenen kredi tutarının taksiti, emekli maaşının yarısından daha fazla olursa kredi çekilemez.
Emekli kişi kendisine ait olan bir gayrimenkulü kredi çekmek için ipotek ettirirse ve evliyse, eşinin imzalı ve yazılı onayı şartı aranmaktadır.
Aşağıda emekli kredisi veren bankaları ve belirledikleri genel faiz oranlarını görebilirsiniz.
Türk Ekonomi Bankası (TEB) %1.05
QNB Finansbank %0.89
Vakıf Katılım Bankası %1.10
Yapı Kredi Bankası %1.72
Vakıfbank %1.05
ING Bank %0.99
Garanti Bankası %1.34
İş Bankası %0.99 - %1.05
Ziraat Bankası %0.98
Alternatifbank %1.36
Fibabanka %1.08
Akbank %1.49 - 1.53
Denizbank %1.69
Halkbank %0,98
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