Emeklilere büyük müjde! 405 lira ek ödeme gündemde...

Emekliler için yakın tarihte gündeme gelen aile yardımı, birçok vatandaşın merak konusu oldu. Memurluk görevleri boyunca aldıkları aile yardımının da emeklilikte geçerli olabileceği gündeme geldi. Bu habere sevinen birçok emekli vatandaş detayların kesinleşmesini beklemeye koyuldu. Merak edilen tüm soruları yazımızda derledik.
Aile yardımı, memurlara ve işçilere verilen bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Çalışan kişinin eşi ve çocukları için her ay belirli bir tutar çalışan kişiye ödeniyor. Sosyal devlet olma yolunda büyük bir önem taşıyan aile yardımı, çalışanların aile içi refahlarını yükseltebilmesi ve ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için veriliyor.
Aile yardımından yararlanmak için çalışan memurun eşi ya da çocuğunun olması gerekiyor.
Memurlara, çalışmayan eşi için 332 lira,
0-6 yaş arası çocuğuna 73,04 lira,
Üstelik memurlara verilen aile yardımı her yıl, iki defa maaşa yapılan zamlarla birlikte yükseliyor. Dolayısıyla bu da memurun kesesine olumlu yansıyor.
Sadece çalışma dönemini kapsayan aile yardımının emeklilik durumunda da verilmesi görüşülüyor. Henüz kesin bir karar olmamasına rağmen dernekler ve konfederasyonlar emekliler için de bu ayrıcalığın sağlanmasını istiyor. Eğer bu destek emeklilere de tanınırsa, eşi çalışmayan ve 6 yaş üstü iki çocuk sahibi olan emekli vatandaş 405,04 lira aile yardımı alabilecek.
Türkiye Emekliler Derneği ve memur konfederasyonlarının büyük çabası ile emeklilere verilmesi istenilen aile yardımı gündeme taşınmıştı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün'ün açıklamaları şu şekilde:
Kazım Ergün'ün açıklamalarına göre, çalışma döneminde alınabilen bu yardım desteği emekli olunca kesiliyor.
Hem TÜED hem de memur konfederasyonlarının desteğiyle emekliler için sağlanması planlanan aile yardımına artık kesin gözle bakılıyor. Tartışma şu an masada ve yakın zamanda açıklanacağı söyleniyor.
Türkiye Emekliler Derneğinin de birtakım açıklamaları olmuştu. Aile yardımlarının emeklilikte devamını sağlayacak mevzuat değişiklikleri istiyoruz, şeklindeki açıklamasıyla konuya önem kazandırdı.
Emeklilere aile yardımı konusu memur konfederasyonları tarafından sözleşme masasına taşınmıştı. Karara bağlanamadığı için KPDK tarafından ele alındı. Kamu Personel Danışma Kurulu olarak geçen KPDK, ilk toplantısını sonuçlandırmasıyla birlikte yeni haberlerin geleceği ve konunun açıklığa kavuşacağı öngörülüyor. Birçok emekli tarafından merak edilen bu konunun bir an önce karara bağlanması gerekiyor.
Emekli vatandaşların sabırsızlıkla beklediği bu desteğin, kesin olmamakla birlikte, KPDK tarafından yakın zamanda açıklanacağı öngörülüyor. Kararın onaylanması durumunda emekli vatandaşlar, memurluk döneminde aldıkları aile yardımına yeniden kavuşabilecek ve ihtiyaçlarını daha kolay bir şekilde karşılayabilecekler.
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