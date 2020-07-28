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Emeklilere büyük müjde! 405 lira ek ödeme gündemde...

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.07.2020 09:17 | Son Güncelleme

Emeklilere destek kapıda! Memurlara ödenmekte olan aile yardımı emekliler için de gündeme geldi. Normal şartlarda emekli olunduğunda kesilen bu yardım emeklilik süresince de devam edecek mi? Birçok kurum tarafından gündeme getirilen bu konuyu yakından inceledik. Emekliler için gündemde yer kaplayan aile yardımı konusunun bilinmeyenlerini bu başlık altında toparladık.

Emeklilere büyük müjde! 405 lira ek ödeme gündemde...

Emekliler için yakın tarihte gündeme gelen aile yardımı, birçok vatandaşın merak konusu oldu. Memurluk görevleri boyunca aldıkları aile yardımının da emeklilikte geçerli olabileceği gündeme geldi. Bu habere sevinen birçok emekli vatandaş detayların kesinleşmesini beklemeye koyuldu. Merak edilen tüm soruları yazımızda derledik.

AİLE YARDIMI NEDİR?

Aile yardımı, memurlara ve işçilere verilen bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Çalışan kişinin eşi ve çocukları için her ay belirli bir tutar çalışan kişiye ödeniyor. Sosyal devlet olma yolunda büyük bir önem taşıyan aile yardımı, çalışanların aile içi refahlarını yükseltebilmesi ve ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için veriliyor.

AİLE YARDIMI NE KADARDIR?

Aile yardımından yararlanmak için çalışan memurun eşi ya da çocuğunun olması gerekiyor.

  • Memurlara, çalışmayan eşi için 332 lira,

  • 0-6 yaş arası çocuğuna 73,04 lira,

  • 6 yaş üstü çocuğu için de 36,52 lira destek veriliyor.

Üstelik memurlara verilen aile yardımı her yıl, iki defa maaşa yapılan zamlarla birlikte yükseliyor. Dolayısıyla bu da memurun kesesine olumlu yansıyor.

EMEKLİLERE AİLE YARDIMI VERİLECEK Mİ?

Sadece çalışma dönemini kapsayan aile yardımının emeklilik durumunda da verilmesi görüşülüyor. Henüz kesin bir karar olmamasına rağmen dernekler ve konfederasyonlar emekliler için de bu ayrıcalığın sağlanmasını istiyor. Eğer bu destek emeklilere de tanınırsa, eşi çalışmayan ve 6 yaş üstü iki çocuk sahibi olan emekli vatandaş 405,04 lira aile yardımı alabilecek.

TÜED VE MEMUR KONFEDERASYONLARININ DESTEKLERİ

Türkiye Emekliler Derneği ve memur konfederasyonlarının büyük çabası ile emeklilere verilmesi istenilen aile yardımı gündeme taşınmıştı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün'ün açıklamaları şu şekilde:

  • Kazım Ergün'ün açıklamalarına göre, çalışma döneminde alınabilen bu yardım desteği emekli olunca kesiliyor.

  • Aile yardımını sadece çalışma durumunda değil emeklilik sürecinde de istiyoruz, şeklinde açıklamalarda bulunan TÜED Başkanı, konuyu bir hayli önemli kılmayı başardı.

Hem TÜED hem de memur konfederasyonlarının desteğiyle emekliler için sağlanması planlanan aile yardımına artık kesin gözle bakılıyor. Tartışma şu an masada ve yakın zamanda açıklanacağı söyleniyor.

Türkiye Emekliler Derneğinin de birtakım açıklamaları olmuştu. Aile yardımlarının emeklilikte devamını sağlayacak mevzuat değişiklikleri istiyoruz, şeklindeki açıklamasıyla konuya önem kazandırdı.

KPDK TOPLANTISINDA NE KARAR ÇIKACAK?

Emeklilere aile yardımı konusu memur konfederasyonları tarafından sözleşme masasına taşınmıştı. Karara bağlanamadığı için KPDK tarafından ele alındı. Kamu Personel Danışma Kurulu olarak geçen KPDK, ilk toplantısını sonuçlandırmasıyla birlikte yeni haberlerin geleceği ve konunun açıklığa kavuşacağı öngörülüyor. Birçok emekli tarafından merak edilen bu konunun bir an önce karara bağlanması gerekiyor.

Emekli vatandaşların sabırsızlıkla beklediği bu desteğin, kesin olmamakla birlikte, KPDK tarafından yakın zamanda açıklanacağı öngörülüyor. Kararın onaylanması durumunda emekli vatandaşlar, memurluk döneminde aldıkları aile yardımına yeniden kavuşabilecek ve ihtiyaçlarını daha kolay bir şekilde karşılayabilecekler.

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