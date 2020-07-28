Emeklilere büyük müjde! 405 lira ek ödeme gündemde...

Emekliler için yakın tarihte gündeme gelen aile yardımı, birçok vatandaşın merak konusu oldu. Memurluk görevleri boyunca aldıkları aile yardımının da emeklilikte geçerli olabileceği gündeme geldi. Bu habere sevinen birçok emekli vatandaş detayların kesinleşmesini beklemeye koyuldu. Merak edilen tüm soruları yazımızda derledik.

AİLE YARDIMI NEDİR?

Aile yardımı, memurlara ve işçilere verilen bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Çalışan kişinin eşi ve çocukları için her ay belirli bir tutar çalışan kişiye ödeniyor. Sosyal devlet olma yolunda büyük bir önem taşıyan aile yardımı, çalışanların aile içi refahlarını yükseltebilmesi ve ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için veriliyor.

AİLE YARDIMI NE KADARDIR?

Aile yardımından yararlanmak için çalışan memurun eşi ya da çocuğunun olması gerekiyor.

Memurlara, çalışmayan eşi için 332 lira,

0-6 yaş arası çocuğuna 73,04 lira,

6 yaş üstü çocuğu için de 36,52 lira destek veriliyor.

Üstelik memurlara verilen aile yardımı her yıl, iki defa maaşa yapılan zamlarla birlikte yükseliyor. Dolayısıyla bu da memurun kesesine olumlu yansıyor.

EMEKLİLERE AİLE YARDIMI VERİLECEK Mİ?

Sadece çalışma dönemini kapsayan aile yardımının emeklilik durumunda da verilmesi görüşülüyor. Henüz kesin bir karar olmamasına rağmen dernekler ve konfederasyonlar emekliler için de bu ayrıcalığın sağlanmasını istiyor. Eğer bu destek emeklilere de tanınırsa, eşi çalışmayan ve 6 yaş üstü iki çocuk sahibi olan emekli vatandaş 405,04 lira aile yardımı alabilecek.