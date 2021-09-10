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Emeklilere çifte maaş! Siz de bu haktan yararlanabilirsiniz

10.09.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dul ve yetim aylığı kişilerin maddi yüklerini bir nebze de olsa azaltmak için devlet tarafından verilmektedir. Bu maaşlar emekli olan kişilere de bağlanabiliyor. Böylelikle kişi hem emekli maaşı alıp hem de dul aylığından yararlanabilir.

Emeklilere çifte maaş! Siz de bu haktan yararlanabilirsiniz

Devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine çeşitli maaşlar bağlanmaktadır. Bunlardan birisi sosyal güvenlik sistemine bağlı olarak çalışan işçinin vefatı durumunda eşe verilen dul aylığı ve çocuklara verilen yetim aylığıdır. Bu aylıklardan emekli olsanız bile yararlanarak iki hatta üç maaş birden alabilirsiniz. İşte ayrıntılar…

DUL MAAŞI ALMAK EMEKLİ MAAŞINIZDA KESİNTİ YAPMAZ

Çoğu kişi emekli maaşı kesilir endişesiyle dul ya da yetim aylığına başvurmuyor, ancak emekliler de bu maaşlardan yararlanabilir. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı hangi sigortalılık sistemine bağlı olduğunuz durumu değiştirmez. Emekli maaşınızın yanında örneğin eşinizi kaybettiyseniz dul aylığı da alabilirsiniz. Vefat eden eş SSK veya Bağkur’lu ise dul emekli eş, maaşın yüzde 50’sini, eş Emekli Sandığı’na tabi (memur) ise maaşın yüzde 75’ini alıyor.

ÜÇ YERDEN MAAŞ BAĞLANABİLİR

Maaşınız bazı durumlarda üçe bile çıkabilir. Şöyle ki kendi çalışmasından dolayı SSK emeklisi olarak maaş alırken, vefat eden Bağkur emeklisi kocasının ölümünden sonra dul aylığı alan kadın, Emekli Sandığı’ndan emekli olmuş babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabiliyor. Buradaki önemli ayrıntı, maaş ‘üç farklı sigorta sistemine göre’ bağlanıyor. Eşini kaybeden bir kişinin dul aylığı, yeniden evlendiğinde ise kesiliyor.

EMEKLİ MAAŞI OLANLARIN DUL VE YETİM AYLIĞININ KAÇINI ALABİLİR?

Emekli Sandığı Kanunu’na göre, dul ve yetim aylığının kimlere ve hangi oranda bağlandığı bilgisi şöyle:

Eş: Yüzde 75

Çalışan ya da emekli aylığı alan eş: Yüzde 50

Eş, 1 yetim: Yüzde 60, yüzde 30

Eş, 2 yetim: Yüzde 50, yüzde 25-25

Tek yetim: Yüzde 50

2 yetim: Yüzde 40-40

Eş ve anne-babadan aylık bağlama durumu:

Ölümlerden biri 1 Ekim 2008 öncesi ise; İkisi SSK’lı ise yüksek maaş tam, düşük olan yarım ödenir. İkisi de Bağkur’lu ise yüksek olan maaş bağlanır. İkisi de memur ise tercih edilen aylık bağlanır.

Sigorta statüleri farklı ise tam maaş bağlanır.

Ölümlerden ikisi de 1 Ekim 2008 öncesi ise; Anne ve babanın sigortalılık statüsü farklı ise iki maaşın ikisi de tam ödenir.
İkisi de SSK’lı ise yüksek olan tam, düşük olan yarım ödenir. İkisi de Bağkur’lu ise tek maaş ödenir. İkisi de devlet memuru ise ve memurluk 1 Ekim 2008’den önce başladıysa, tercih edilen aylık tam ödenir

Çocuğa, anne veya babadan aylık bağlama durumu:

Anne-babanın ölümünün 30 Eylül 2008 sonrası olması halinde; Çocuk ile vefat anne-baba SSK’lı ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın yarısı bağlanır.

Her ikisi Bağkur’lu ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın yarısı ödenir. Her ikisi Emekli Sandığı’na tabi ise yüksek olan maaş bağlanır.

Her ikisi de 1 Ekim 2008 tarihinden önce memur olan eski memursa yüksek olan maaş ödenir.

Her ikisi de 1 Ekim 2008 tarihinden sonra memur olmuşsa yükseğin tamamı, düşük olanın yarısı bağlanır.

Anne, babadan biri Bağkur ya da SSK’lı, diğeri Emekli Sandığı’na tabi ise yetim, iki maaşı tam alır.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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