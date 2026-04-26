Emeklilere ek ödeme talebi! Maaşı 1500 lira daha artabilir

Türkiye Emekliler Derneği, emeklilere ödenen ek ödeme oranlarının yüzde 4-5 seviyesinden yüzde 10’a yükseltilmesini talep etti. Dernek Başkanı Kazım Ergün, mevcut oranların yetersiz kaldığını belirterek artışın emeklilere ek gelir sağlayacağını ifade etti.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere vergi iadesi karşılığında ödenen yüzde 4-5'lik ek ödeme oranlarının yüzde 10'a yükseltilmesini talep etti.

TÜED Genel Başkanı Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2006'ya kadar çalışanların ve emeklilerin yaptıkları harcamalar karşılığında topladıkları fişleri zarflara işlemek suretiyle devletten vergi iadesi aldığı bir sistemin uygulandığını anımsattı.

"1500 LİRA DAHA ARTARAK 27 BİN 500 LİRA OLACAK"

Bu sistemin yerine 2006'dan itibaren emekliler için ek ödeme uygulamasının getirildiğini belirten Ergün, ek ödeme için yüzde 4-5'lik oranların belirlendiğine dikkati çekti.

Emeklileri fiş toplamaktan ve zarf doldurmaktan kurtaran ek ödeme uygulamasında oranların düşük olduğu yönünde görüş bildiren Ergün, şunları kaydetti:

"Emeklilere vergi iadesi karşılığında ödenen yüzde 4-5'lik ek ödeme oranları anlamını yitirmiştir. Emekliler, harcamalarında, verilen ek ödemeden daha fazla vergi ödüyor. KDV, gıda maddelerinde yüzde 1, diğer harcamalarda ise yüzde 10 ila 20 arasında. Ek ödeme oranının yüzde 10'a yükseltilmesi emeklilerimize ilave gelir sağlayacaktır. Örneğin, bugün kök aylığı 25 bin lira olan bir emeklimiz, yüzde 4 ek ödemenin karşılığı olarak 1000 lira alıyor. Ek ödeme oranı yüzde 10'a yükseltildiğinde bu emeklimizin aylığı 1500 lira daha artarak 27 bin 500 lira olacaktır."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin ayçiçeği yağı ihracatı ilk çeyrekte yüzde 17,2 arttıTürkiye'nin ayçiçeği yağı ihracatı ilk çeyrekte yüzde 17,2 arttı
Sıfır araç fiyatları uçtu! İkinci elde stoklar eridiSıfır araç fiyatları uçtu! İkinci elde stoklar eridi

En Çok Okunan Haberler
Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!

Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!

Bakan Memişoğlu duyurdu: "Tamamen kanserden kurtulmuş hastalarımız oldu"

Bakan Memişoğlu duyurdu: "Tamamen kanserden kurtulmuş hastalarımız oldu"

Osimhen'in derbide oynayıp oynayamayacağına hakem karar verecek!

Osimhen'in derbide oynayıp oynayamayacağına hakem karar verecek!

Melike Şahin saçlarını kısacık kestirdi! İşte yeni imajı

Melike Şahin saçlarını kısacık kestirdi! İşte yeni imajı

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Erdoğan imzaladı ibare kaldırıldı! Artık o şart geçerli değil

Erdoğan imzaladı ibare kaldırıldı! Artık o şart geçerli değil

