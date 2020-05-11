Emeklilere ikramiyeden sonra bir de maaş müjdesi! Bayram öncesinde...

Tüm dünyayı etkisi altına alan KOVİD-19 virüsünün yeni tip olması uzmanların adeta elini kolunu bağladı. Hastalığa dair uzmanların kesin bilgileri yokken; henüz etkin bir tedavi bulunmuyor. Ülkeler seferberlik halinde aşı üretmenin derdine düşerken devletler sağlık sisteminin çökmemesi için salgının yayılım hızını azaltma amaçlı önlemlerini açıkladılar. Ülkemizde de hem sosyal hem de ekonomik alanda vatandaşlarını korumak için bir dizi tedbir alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" ile vatandaşlar için 100 milyarlık bütçe ayrıldı. Açıklanan paket kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapılacağı duyuruldu. Aynı zamanda bu paket çerçevesinde emeklileri sevindirecek bir müjde de verildi. Bu müjde ışığında emekliler Ramazan Bayramı için olan ikramiyelerini daha erken bir tarihte, Nisan ayında aldı. Vatandaşların bu zorlu günlerinde biraz olsun rahat etmeleri amacı ile verilen 1000 TL'lik bayram ikramiyesi yoğunluk yaşanmaması adına tahsis numarasına göre belirlenen günlerde vatandaşların hesabına yatırıldı. İşte emekliye verilen bayram ikramiyesine dair merak edilen detaylar...