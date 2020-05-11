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Emeklilere ikramiyeden sonra bir de maaş müjdesi! Bayram öncesinde...

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.05.2020 11:11 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavirüs salgını gün geçtikçe yayılımını hızlandırdı. Salgını kontrol altına almak ve can kaybını minimuma indirmek isteyen devletler, global tedbirler ışığında kendi politikalarını belirlediler. Hayatın her alanında önlem almaya iten koronavirüs salgını için devletler ekonomik ve sosyal önlem paketlerini açıkladı.

Emeklilere ikramiyeden sonra bir de maaş müjdesi! Bayram öncesinde...

Tüm dünyayı etkisi altına alan KOVİD-19 virüsünün yeni tip olması uzmanların adeta elini kolunu bağladı. Hastalığa dair uzmanların kesin bilgileri yokken; henüz etkin bir tedavi bulunmuyor. Ülkeler seferberlik halinde aşı üretmenin derdine düşerken devletler sağlık sisteminin çökmemesi için salgının yayılım hızını azaltma amaçlı önlemlerini açıkladılar. Ülkemizde de hem sosyal hem de ekonomik alanda vatandaşlarını korumak için bir dizi tedbir alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" ile vatandaşlar için 100 milyarlık bütçe ayrıldı. Açıklanan paket kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapılacağı duyuruldu. Aynı zamanda bu paket çerçevesinde emeklileri sevindirecek bir müjde de verildi. Bu müjde ışığında emekliler Ramazan Bayramı için olan ikramiyelerini daha erken bir tarihte, Nisan ayında aldı. Vatandaşların bu zorlu günlerinde biraz olsun rahat etmeleri amacı ile verilen 1000 TL'lik bayram ikramiyesi yoğunluk yaşanmaması adına tahsis numarasına göre belirlenen günlerde vatandaşların hesabına yatırıldı. İşte emekliye verilen bayram ikramiyesine dair merak edilen detaylar...

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Ülkemizde 2018 yılında uygulamaya konulan karar ile birlikte dini bayramlar için emeklilere 1000 TL ikramiye verilmeye başlandı. Kurban ve Ramazan Bayramlarının öncesinde vatandaşların rahat bir nefes alması için getirilen bayram ikramiyesi uygulamasında 2020 yılında yaşanılan olağanüstü durum nedeniyle değişiklik yapıldı.

11 Mart 2020 tarihinde 12 milyon emekliyi ilgilendiren bir karar alındı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanan kararda bayram ikramiyesine ilişkin ödemelerin 1 ay öne çekilerek Nisan ayında yapılacağı duyuruldu. Bu karar doğrultusunda 24 Mayıs 2020 Pazar günü başlayacak olan Ramazan Bayramına ilişkin ikramiye ödemesi 7-11 Nisan 2020 tarihleri arasında kişilerin hesabına yatırıldı.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESABA GEÇER?

Öne çekilen bayram ikramiyesi ödemeleri tahsis numarasının son rakamına göre vatandaşların hesabına ödendi.

4A sigortalılık statüsüne göre emekli olanlar tahsis numarasının son rakamına göre normalde emekli aylıklarını aldıkları tarihlerde ikramiyelerine kavuştular.

17-18-19 Nisan tarihinde emekli maaşını alanlar; 7 Nisan'da bayram ikramiyesini
20-21-22 Nisan tarihinde emekli maaşını alanlar; 8 Nisan'da bayram ikramiyesini
23-24 Nisan tarihinde emekli maaşını alanlar; 9 Nisan'da bayram ikramiyesini
25-26 Nisan tarihinde emekli maaşını alanlar; 10 Nisan'da bayram ikramiyesini aldılar.
4B ve 4C sigortalılık koluna mensup olarak emekliliği hak edenler ise 11 Nisan'da bayram ikramiyelerini aldılar.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADARDIR? NEREDEN ÖDENİR?

Bayram ikramiyesi ücretleri 1000 TL olarak belirlenirken; ödemeler maaşın alındığı banka ve PTT şubelerinden vatandaşlara aktarılır.

EMEKLİ MAAŞLARI DA BAYRAM ÖNCESİNDE ÖDENECEK

24 Mayıs 2020 tarihinde başlayan Ramazan Bayramından önce mutlaka tüm emekliliklerin aylıklarına kavuşmasına karar verildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamada bu sene içerisinde 15-22 Mayıs tarihleri arasında emekli maaşlarının ödenmesine karar verildiği duyuruldu.

Tahsis numarasının son rakamına göre SSK emeklileri her ayın 17'si ve 24'ü arasında; BAĞ-KUR emeklileri her ayın 25'i ve 28'i arasında maaşlarına kavuşurlar. Ancak 2020 Mayıs ayı içerisinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan düzenleme ile bu tarihler 15-22 Mayıs arasına çekilmiştir.

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