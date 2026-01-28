FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Emeklilere maaşı kadar bayram ikramiyesi! "Devletimiz farkında" dedi ama... Bazı şartlar var, herkes alamayacak

Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyeleriyle ilgili gündem yaratan kulis bilgisi haberi geldi. "Ramazan Bayramı'nda emeklilere bayram ikramiyesi olarak 4 bin TL mi yoksa 5 bin TL mi yatacak?" sorusuna yanıt aranırken, ekonomist Muhammet Bayram çıtayı yükseltti, ters köşe yaptı. Emeklilere 1 maaş ikramiyenin gündemde olduğunu iddia eden Bayram, ancak bunun için bazı şartlar olduğunu söyledi.

Emeklilere maaşı kadar bayram ikramiyesi! "Devletimiz farkında" dedi ama... Bazı şartlar var, herkes alamayacak
Devrim Karadağ

Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Sorusu emeklilerin gündeminden düşmezken, Ramazan Bayramı için '1 maaş ikramiye' iddiası gündeme geldi. Şu an 4 bin TL olan bayram ikramiyelerinin 5'er bin TL'ye çıkarılması konuşulurken, ekonomist Muhammet Bayram yeni kulis bilgisini paylaştı. TGRT Haber canlı yayınında soruları cevaplayan Bayram, ikramiyelerle ilgili daha önce hiç konuşulmayan bir rakamı ortaya attı.

Emeklilere maaşı kadar bayram ikramiyesi! "Devletimiz farkında" dedi ama... Bazı şartlar var, herkes alamayacak 1

"EMEKLİYE 1 MAAŞ BAYRAMN İKRAMİYESİ"

"Emekliye 1 maaş ikramiye seçenekler arasında." diyen Bayram, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli bahsetti: Bizim sorunumuz en düşük emekli maaşı. Devletimiz hayat pahalılığının farkında." ifadelerini kullandı.

"YÜKSEK MAAŞ VE DÜŞÜK MAAŞ ALAN AYNI İKRAMİYEYİ ALIYOR"

Bayram, "Önümüzde Ramazan ve Kurban Bayramı var. Bayram öncesi emekli ikramiyelerinin en az 5'er bin liradan iki bayram için 10 bin liraya çıkarılması söz konusu. Ancak burada şöyle bir sorun var. Yüksek maaş alan da düşük maaş alan da aynı ikramiyeyi alıyor. Ayrıca yüksek maaş alanlar diyor ki, en düşük maaşı artırıyorsunuz ama bizim maaşımız o kadar artmıyor. Bunların hepsi sorun. Devletimiz bunlarla ilgili çalışıyor. Sosyal yardımların tek bir şemsiye altına toplanması... Eğer hanemize en düşük emekli maaşı 20 bin TL giriyorsa, devletimiz burada asgari ücrete tamamlayacak. Yani 20 bin TL geliri olan emeklinin 30 bin liraya yaklaşacak. Bu gelir seviyesi en düşük olanlara yönelik bir uygulama." dedi.

Emeklilere maaşı kadar bayram ikramiyesi! "Devletimiz farkında" dedi ama... Bazı şartlar var, herkes alamayacak 2

"GELİR DÜŞÜK OLANLARA YÖNELİK OLACAK"

1 maaş ikramiyenin geliri düşük olanlara yönelik olduğunu belirten Bayram, "Burada bayram ikramiyelerini herkese yüksek vermek yerine; geliri düşük, serveti olmayan kişilere 1 maaş bayram ikramiye verilmesi seçenekler arasında. Bu henüz kesin değil. Devlet yetkililerimiz buna karar verecek. Biz kulis bilgisi olarak paylaştık sizinle bunu." şeklinde konuştu.

"BAYRAM BAŞI 10, TOPLAMDA 20 BİN LİRA"

Uygulamanın en düşük maaş alanlara yönelik olduğunu belirten Bayram, "Normalde 4 bin lira bayram ikramiyesi. Bu artışla birlikte en az 5 bin liraya gelmesi gerekiyor. Bu toplamda yıllık 10 bin liraya tekabül ediyor. Bunun yerine toplamda 20 bin olacak şekilde... En düşük emekli maaşı alalara 2 bayramda yılda 1 maaş ikramiye verilsin. En azından bu ikramiye ile Kurban Bayramı'nda bir küçükbaş alınabilsin, ramazan alışverişi yapılabilsin. Amaç bu olduğu için bayram başı 10 bin lira, toplamda 20 bin lira verilmesi gündemde. Ancak herkese değil, en düşük maaş alanlara..." dedi.

Emeklilere maaşı kadar bayram ikramiyesi! "Devletimiz farkında" dedi ama... Bazı şartlar var, herkes alamayacak 3

YÜKSEK MAAŞ ALANLAR NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?

"Yüksek maaş alanlar ne kadar alacak?" sorusuna da cevap veren Bayram, "Sırf dul ve yetim maaşı alabilmek için boşanan insanlar var. Serveti olan ama en düşük emekli maaşı alanlar var. Bunlar bayram ikramiyesi alsın ama daha az alsın. Aslına buna çalışılıyor. Hane içi gelir tespit edilecek. Bir eve ne kadar para giriyor? Devletimiz bir haneye asgari ücretten daha az para geliyorsa bunu asgari ücrete tamamlayacak. Bunlar en düşük gelir grubuna yönelik çalışmalar. O yüzden yüksek maaş alan daha az emekli ikramiyesi alacak. Düşük maaş alanın daha fazla alması için çalışmalar mevcut." ifadelerini kullandı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem''Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'
Tanıdık olmayan giremiyor! Ünlü hamburgerciye Bakanlık incelemesiTanıdık olmayan giremiyor! Ünlü hamburgerciye Bakanlık incelemesi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
maaş Bayram ikramiyesi emekli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gerilim tırmanıyor! ABD'den Orta Doğu'da kritik hamle

Gerilim tırmanıyor! ABD'den Orta Doğu'da kritik hamle

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması

Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması

Şarkıları Spotify'dan tek tek kaldırıldı! Ağzına geleni saydı

Şarkıları Spotify'dan tek tek kaldırıldı! Ağzına geleni saydı

‘Can yakabilir’ Kısa sürede zengin olma hayali olanlar dikkat!

‘Can yakabilir’ Kısa sürede zengin olma hayali olanlar dikkat!

Kargo devi UPS 30 bin kişiyi kapının önüne koyuyor!

Kargo devi UPS 30 bin kişiyi kapının önüne koyuyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.