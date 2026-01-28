Emeklilere maaşı kadar bayram ikramiyesi! "Devletimiz farkında" dedi ama... Bazı şartlar var, herkes alamayacak

Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Sorusu emeklilerin gündeminden düşmezken, Ramazan Bayramı için '1 maaş ikramiye' iddiası gündeme geldi. Şu an 4 bin TL olan bayram ikramiyelerinin 5'er bin TL'ye çıkarılması konuşulurken, ekonomist Muhammet Bayram yeni kulis bilgisini paylaştı. TGRT Haber canlı yayınında soruları cevaplayan Bayram, ikramiyelerle ilgili daha önce hiç konuşulmayan bir rakamı ortaya attı.

"EMEKLİYE 1 MAAŞ BAYRAMN İKRAMİYESİ"

"Emekliye 1 maaş ikramiye seçenekler arasında." diyen Bayram, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli bahsetti: Bizim sorunumuz en düşük emekli maaşı. Devletimiz hayat pahalılığının farkında." ifadelerini kullandı.

"YÜKSEK MAAŞ VE DÜŞÜK MAAŞ ALAN AYNI İKRAMİYEYİ ALIYOR"

Bayram, "Önümüzde Ramazan ve Kurban Bayramı var. Bayram öncesi emekli ikramiyelerinin en az 5'er bin liradan iki bayram için 10 bin liraya çıkarılması söz konusu. Ancak burada şöyle bir sorun var. Yüksek maaş alan da düşük maaş alan da aynı ikramiyeyi alıyor. Ayrıca yüksek maaş alanlar diyor ki, en düşük maaşı artırıyorsunuz ama bizim maaşımız o kadar artmıyor. Bunların hepsi sorun. Devletimiz bunlarla ilgili çalışıyor. Sosyal yardımların tek bir şemsiye altına toplanması... Eğer hanemize en düşük emekli maaşı 20 bin TL giriyorsa, devletimiz burada asgari ücrete tamamlayacak. Yani 20 bin TL geliri olan emeklinin 30 bin liraya yaklaşacak. Bu gelir seviyesi en düşük olanlara yönelik bir uygulama." dedi.

"GELİR DÜŞÜK OLANLARA YÖNELİK OLACAK"

1 maaş ikramiyenin geliri düşük olanlara yönelik olduğunu belirten Bayram, "Burada bayram ikramiyelerini herkese yüksek vermek yerine; geliri düşük, serveti olmayan kişilere 1 maaş bayram ikramiye verilmesi seçenekler arasında. Bu henüz kesin değil. Devlet yetkililerimiz buna karar verecek. Biz kulis bilgisi olarak paylaştık sizinle bunu." şeklinde konuştu.

"BAYRAM BAŞI 10, TOPLAMDA 20 BİN LİRA"

Uygulamanın en düşük maaş alanlara yönelik olduğunu belirten Bayram, "Normalde 4 bin lira bayram ikramiyesi. Bu artışla birlikte en az 5 bin liraya gelmesi gerekiyor. Bu toplamda yıllık 10 bin liraya tekabül ediyor. Bunun yerine toplamda 20 bin olacak şekilde... En düşük emekli maaşı alalara 2 bayramda yılda 1 maaş ikramiye verilsin. En azından bu ikramiye ile Kurban Bayramı'nda bir küçükbaş alınabilsin, ramazan alışverişi yapılabilsin. Amaç bu olduğu için bayram başı 10 bin lira, toplamda 20 bin lira verilmesi gündemde. Ancak herkese değil, en düşük maaş alanlara..." dedi.

YÜKSEK MAAŞ ALANLAR NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?

"Yüksek maaş alanlar ne kadar alacak?" sorusuna da cevap veren Bayram, "Sırf dul ve yetim maaşı alabilmek için boşanan insanlar var. Serveti olan ama en düşük emekli maaşı alanlar var. Bunlar bayram ikramiyesi alsın ama daha az alsın. Aslına buna çalışılıyor. Hane içi gelir tespit edilecek. Bir eve ne kadar para giriyor? Devletimiz bir haneye asgari ücretten daha az para geliyorsa bunu asgari ücrete tamamlayacak. Bunlar en düşük gelir grubuna yönelik çalışmalar. O yüzden yüksek maaş alan daha az emekli ikramiyesi alacak. Düşük maaş alanın daha fazla alması için çalışmalar mevcut." ifadelerini kullandı.