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Emeklilere müjde! 4.500, 5.000 TL tutarında ödemeler peşin yapılacak

27.10.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli promosyon ödemesi için son zamanlarda bankalar birbiriyle yarış içine girmiş durumda. Birçok emekliye sağlanan bu ödemeler bilindiği üzere bankadan bankaya farklılık gösteriyor. Ziraat Bankası üç yıllık promosyonu peşin yatırıyor. İşte detaylar...

Emeklilere müjde! 4.500, 5.000 TL tutarında ödemeler peşin yapılacak

Bankaların sağladığı promosyon miktarları son zamanlarda binlerce emeklinin gündeminde yer alıyor. Emeklilerin yüzünü güldürecek promosyon miktarlarında bankalar tarafından birçok teklif bulunuyor. Maaşını Ziraat Bankası'ndan alan emeklilere 4.500, 5.000 TL tutarında ödemeler yapılıyor.

3 YILLIK PEŞİN ÖDEME

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığıyla alan müşterilere 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılacak.

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL, 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL, 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL, 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında ödeme yapılaca.

Ziraat Bankası internet adresinde yer alan promosyon ödemeleri hakkında bilgilendirme yazısında şu ifadeler yer aldı: "Müşterilerimizin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2022 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir."

Emeklilere müjde! 4500, 5000 TL tutarında ödemeler peşin yapılacak

PROMOSYON ÖDEMESİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Promosyon ödemeleri başvuruları 18 Ekim itibarıyla başladı. Ödemeler 1 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Banka tarafından yapılan yazılı açıklamanın detayında şu ifadeler sarf edildi: "Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir. Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır."

Emeklilere müjde! 4.500, 5.000 TL tutarında ödemeler peşin yapılacak

Promosyon ödemesi için başvurular Ziraat Bankası şubelerinden yapılabildiği gibi internet şubesi, Ziraat Mobil, ATM, SMS, Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla da yapılabilir. Müşteri İletişim Merkezine bağlanmak için 0850 220 00 00 numarası aranmalıdır.

Müşteri İletişim Merkezi tarafından aranıp onay alınması için 4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS göndermek gereklidir.


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