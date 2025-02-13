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Emeklilere özel sanal pazar kuruldu! Kargo ücretsiz, fiyatlar uygun olacak! İsteyen satış da yapabilecek…

13.02.2025 07:50
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Emekli maaşlarına yapılan düşük zam sonrasında emeklilerle ilgili dikkat çeken bir adım daha geldi. Emekli vatandaşlara özel sanal pazar kuruldu; kargo ücreti ödemeden uygun fiyata alışveriş yapıp, ürettikleri ürünleri satabilecekler.

Emeklilere özel sanal pazar kuruldu! Kargo ücretsiz, fiyatlar uygun olacak! İsteyen satış da yapabilecek…

Türkiye Emekliler Derneği, aylıklarına yapılan düşük zam oranıyla zor günler geçiren emeklilere uygun fiyatlı ürünler sunmak amacıyla “Emek Pazarı” adlı sanal marketi hayata geçirdi. Kurulan platformda emekliler, kargo ücreti ödemeden alışveriş yapıp, isterlerse ürettikleri ürünleri de satabilecekler.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), emeklilerin fahiş fiyatlardan etkilenmemesi ve daha uyguna alışveriş yapabilmesi amacıyla dijital bir pazaryeri olan ‘Emek Pazarı’nı kurdu. TÜED Başkanı Kâzım Ergün, emeklilerin kapısına kadar bırakılacak alışverişlerden kargo ücreti de alınmayacağını belirterek, “Böylece emekliler olarak fahiş fiyat artışlarını boykot etmiş olacağız” dedi.

TÜED Başkanı Ergün, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, fahiş fiyat artışlarını boykot çağrılarını dikkate aldıklarını belirtti ve bununla yetinmeyerek şimdi de ‘Emek Pazarı’nı kurduklarını söyledi. Dijital ortamda kurdukları pazaryerinde isteyen bütün emekli ve vatandaşların uygun fiyata alışveriş yapabileceklerini belirten Ergün, ancak dernek üyelerine fazladan indirimler tanımladıklarını ifade etti. Ergün “Vatandaşlarımız ‘Emek Pazarı’ e-Ticaret uygulamasını cep telefonlarına indirerek veya e-Ticaret sitesine doğrudan üye girişi yaparak alışveriş yapabilecek. Pazarda gıda başta olmak üzere giyim, kozmetik, teknoloji ve benzeri pek çok ürün, üretici firmalardan doğrudan temin edilerek kargo veya teslimat ücreti ödemeden, dernek üyesi emeklilerin adreslerine ulaştırılacak” diye konuştu.

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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