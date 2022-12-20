Yılbaşına geri sayım başlamışken 'Emeklilere yılbaşı ikramiyesi var mı?' sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Bilindiği üzere 2018 senesinden beri emeklilere Ramazan ve Kurban Bayram'larında ikramiye ödemesi yapılıyor. Peki emeklilere yılbaşı ikramiyesi var mı? 2023 emekli yılbaşı ikramiyesi ne kadar olacak? İşte detaylar...

EMEKLİLERE YILBAŞI İKRAMİYESİ VAR MI?

Bu yıl emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda bin 100 TL'lik ikramiye ödemeleri yapıldı.

Sene sonunun gelmesiyle 'yılbaşı ikramiyesi' araştırmaları hız kazandı.

Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilmesine ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin gelişmeler olduğunda detaylar sayfamızda yer alacak.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşının belli olması için aralık ayı TÜİK enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor.

Aralık enflasyonu açıklandığında asgari ücret başta olmak üzere memur ve emekli maaşı ve birçok yardım ödeneğinin tutarı değişecek.

Aralık ayı enflasyonunun 3 Ocak 2023 saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.



