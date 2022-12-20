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Emeklilere yılbaşı ikramiyesi var mı? 2023 emekli yılbaşı ikramiyesi ne kadar olacak?

20.12.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilere yılbaşı ikramiyesinin verilip verilmeyeceği, aralık ayının sona ermesine sayılı günler kala araştırılmaya başlandı. Enflasyon rakamlarına göre her yıl zam alan emekliler, banka promosyon ödemeleri ve emekli ikramiyelerinden de faydalanıyor. Peki emeklilere yılbaşı ikramiyesi var mı? 2023 emekli yılbaşı ikramiyesi ne kadar olacak? İşte detaylar...

Emeklilere yılbaşı ikramiyesi var mı? 2023 emekli yılbaşı ikramiyesi ne kadar olacak?

Yılbaşına geri sayım başlamışken 'Emeklilere yılbaşı ikramiyesi var mı?' sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. Bilindiği üzere 2018 senesinden beri emeklilere Ramazan ve Kurban Bayram'larında ikramiye ödemesi yapılıyor. Peki emeklilere yılbaşı ikramiyesi var mı? 2023 emekli yılbaşı ikramiyesi ne kadar olacak? İşte detaylar...

EMEKLİLERE YILBAŞI İKRAMİYESİ VAR MI?

Bu yıl emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda bin 100 TL'lik ikramiye ödemeleri yapıldı.

Emeklilere yılbaşı ikramiyesi var mı? 2023 emekli yılbaşı ikramiyesi ne kadar olacak?

Sene sonunun gelmesiyle 'yılbaşı ikramiyesi' araştırmaları hız kazandı.

Emeklilere yılbaşı ikramiyesi var mı? 2023 emekli yılbaşı ikramiyesi ne kadar olacak?

Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilmesine ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin gelişmeler olduğunda detaylar sayfamızda yer alacak.

Emeklilere yılbaşı ikramiyesi var mı? 2023 emekli yılbaşı ikramiyesi ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşının belli olması için aralık ayı TÜİK enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor.

Emeklilere yılbaşı ikramiyesi var mı? 2023 emekli yılbaşı ikramiyesi ne kadar olacak?

Aralık enflasyonu açıklandığında asgari ücret başta olmak üzere memur ve emekli maaşı ve birçok yardım ödeneğinin tutarı değişecek.

Emeklilere yılbaşı ikramiyesi var mı? 2023 emekli yılbaşı ikramiyesi ne kadar olacak?

Aralık ayı enflasyonunun 3 Ocak 2023 saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.


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emekli ikramiye ödeme

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