FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? SSK, Bağkur emekli yılbaşı ikramiyesi ne kadar? 2023 ikramiyesinde son durum

Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? SSK, Bağkur emekli yılbaşı ikramiyesi ne kadar? 2023 ikramiyesinde son durum

02.12.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli yılbaşı ikramiyesi için araştırmalar başladı. Yeni yıl az bir zaman kala emekliler yılbaşında ikramiye verilip verilmeyeceğini öğrenmek istiyorlar. Bu sene 31 Aralık cumartesi gününe denk geliyor. Promosyon ödemelerinin yanı sıra emeklilerin yüzünü yeni yılda bayram ikramiyeleri de güldürecek. Peki, emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? SSK, Bağkur emekli yılbaşı ikramiyesi ne kadar olur?

Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? SSK, Bağkur emekli yılbaşı ikramiyesi ne kadar? 2023 ikramiyesinde son durum

Emekli yılbaşı ikramiyesinin verilip verilmeyeceği araştırılıyor. Emeklilere yeni yıla az bir zaman kala promosyon ödemeleri veriliyor. Bankaların promosyon ödemelerinin yanı sıra emekliler ikramiye ödemelerini de araştırmaya başladılar. Emeklilere yılda iki defa bayram ikramiyesi veriliyor.

EMEKLİ YILBAŞI İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verileceği ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.
Emeklilere yılda iki defa bayram ikramiyesi veriliyor. Promosyon ödemelerinin yanı sıra emekli vatandaşlar önümüzdeki sene en az 2 bin 200 TL daha ek ödeme alacak. Bu ücret, karşılıksız olarak bütün emeklilerin hesaplarına geçecek.

emekli-ikramiyesi

SENEDE 2 DEFA VERİLECEK

Önümüzdeki yıl iki defa verilecek bu ödeme iki taksit halinde olacak. Emekli bayram ikramiyesi adı verilen bu ödemeler Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatacak.
Emekli ikramiyesi ilk kez 2018 yılında 1.000 TL olarak verildi. Bu miktar sonrasında 1.100 TL'ye çıkarıldı, Ramazan ve Kurban Bayramı evvelinde hesaplara yattı. Toplamda 2.200 TL'lik tutardan tüm emekliler faydalandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gram altın rekor kırarken fiyatlar için ikili senaryo! Gram altın rekor kırarken fiyatlar için ikili senaryo!
Rekor geldi! Altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi? Flaş açıklamaRekor geldi! Altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi? Flaş açıklama
Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı mesajıBakan Bilgin'den asgari ücret zammı mesajı
Anahtar Kelimeler:
emekli ikramiyesi emekli ikramiyeleri yılbaşı ikramiyesi

En Çok Okunan Haberler

Kriz büyüyor! Kasada 80 TL olduğunu öğrendi: Bunda bir oyun var

Kriz büyüyor! Kasada 80 TL olduğunu öğrendi: Bunda bir oyun var

İbrahim Kalın'ın tepkisi dünyada gündem yarattı! Yayın yarıda kesildi

İbrahim Kalın'ın tepkisi dünyada gündem yarattı! Yayın yarıda kesildi

Asgari ücret zammında kırmızı çizgi 7.786 TL!

Asgari ücret zammında kırmızı çizgi 7.786 TL!

Motorine yeniden zam geliyor…

Motorine yeniden zam geliyor…

Özel sağlık sigortasına zam yolda! 'Yüzde 100'den aşağı bir artış beklemiyorum'

Özel sağlık sigortasına zam yolda! 'Yüzde 100'den aşağı bir artış beklemiyorum'

Bakan Nebati'den EYT açıklaması: 'Hazırlıklar başlatıldı'

Bakan Nebati'den EYT açıklaması: 'Hazırlıklar başlatıldı'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.