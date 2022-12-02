Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? SSK, Bağkur emekli yılbaşı ikramiyesi ne kadar? 2023 ikramiyesinde son durum

Emekli yılbaşı ikramiyesinin verilip verilmeyeceği araştırılıyor. Emeklilere yeni yıla az bir zaman kala promosyon ödemeleri veriliyor. Bankaların promosyon ödemelerinin yanı sıra emekliler ikramiye ödemelerini de araştırmaya başladılar. Emeklilere yılda iki defa bayram ikramiyesi veriliyor.

EMEKLİ YILBAŞI İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verileceği ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

Emeklilere yılda iki defa bayram ikramiyesi veriliyor. Promosyon ödemelerinin yanı sıra emekli vatandaşlar önümüzdeki sene en az 2 bin 200 TL daha ek ödeme alacak. Bu ücret, karşılıksız olarak bütün emeklilerin hesaplarına geçecek.

SENEDE 2 DEFA VERİLECEK

Önümüzdeki yıl iki defa verilecek bu ödeme iki taksit halinde olacak. Emekli bayram ikramiyesi adı verilen bu ödemeler Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatacak.

Emekli ikramiyesi ilk kez 2018 yılında 1.000 TL olarak verildi. Bu miktar sonrasında 1.100 TL'ye çıkarıldı, Ramazan ve Kurban Bayramı evvelinde hesaplara yattı. Toplamda 2.200 TL'lik tutardan tüm emekliler faydalandı.

