Emeklileri heyecanlandıran sözler! "Şimdiden kesin söyleyebiliriz" deyip rakam verdi: Gözler ekim ayına çevrildi

Emekli maaşlarında zam kök maaşa yapıldı, temmuzda en düşük emekli maaşıyla ilgili yeni karar alınmadı. Yüzde 25'lik kök maaşını emekliler yeterli bulmadı. MHP lideri Devlet Bahçeli, YRP lideri Fatih Erbakan ve BBP lideri Mustafa Destici peş peşe emekli maaşlarına yıl sonundan önce yeni zam yapılması gerektiğini söyledi. Emeklilerin ek zam beklentisi her yeni ayla birlikte devam ederken ekim ayında emeklilere ara zam gelmesi ihtimali gündeme geldi.

CUMHUR İTTİFAKI'NDAN PEŞ PEŞE ÇAĞRILAR GELİYOR

Emekli maaşlarına yapılan son zam siyasetin gündemine de taşındı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Emeklilerimize yapılan yüzde 25’lik maaş artışı, makul ve yeterli bulunmamıştır. 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Emekliler noktasında da yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu" sözleriyle yıl sonunu işaret etmişti. Cumhur İttifakı ortaklarından açıklamalar gelmeye devam etti. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Sayın cumhurbaşkanımız emeklilerimizle ilgili gerekenin yıl sonunda yapılacağını ifade etmiş ancak bu enflasyon ortamında bu hayat pahalılığında emeklilerimizin yıl başına kadar bekleyecek durumu kalmamıştır" diyerek acilen adım atılmasını istedi. BBP lideri Mustafa Destici de "Biz ocak ayını beklemeden emeklimize behemehal bir zam verilmesini, maaş artışlarının yapılmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

MECLİS EKİMDE AÇILACAK

Emeklilerin ek zam beklentisi siyasilerin açıklamalarıyla pekişti. CNN Türk'e konuşan Mali Müşavir Emin Yılmaz, Meclis'in açılacağı ekim ayını işaret edip dikkat çeken bir zam oranını da açıkladı. Emeklilere yılda 2 defa zam yapıldığını hatırlatan Yılmaz, "Bununla ilgili ek zam veya seyyanen zam veya refah ayı adı altında ödeme yapılması için mutlaka Meclis'e kanun teklifi sunulması lazım. Meclis ekim ayında açılacak" dedi.

"KESİN GELECEĞİNİ ŞİMDİDEN SÖYLEYEBİLİRİZ"

Bununla birlikte emeklilere yapılan yüzde 25'lik zamda bir kök maaş bilmecesi ortaya çıkmış, herkesin maaşı artmamıştı. Kök maaşı 6 bin lira altında kalanlar zamdan yararlanamadı. Peki ek zam oranı ne kadar olur? Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Merkez Bankası verilerine göre enflasyon yüzde 58 açıklandı. Önceki enflasyon verimiz de 20 desek, 58 eksi 20, yüzde 38'lik bir zam kesin geleceğini şimdiden söyleyebiliriz."