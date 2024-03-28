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Emeklilerin banka promosyonlarında yeni gelişme! SGK anlaşma yapılan bankaları duyurdu

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
28.03.2024 18:30
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geçtiğimiz günlerde emeklilerin banka promosyonlarının 8 bin ila 12 bin lira, ölüm aylığı alan hak sahiplerine de 5 bin lira promosyon ödemesi yapılacağını açıklamıştı. SGK tarafından yapılan yeni açıklamada anlaşma yapılan bankalar belli oldu.

Emeklilerin banka promosyonlarında yeni gelişme! SGK anlaşma yapılan bankaları duyurdu

Emeklilerin banka promosyon ücretlerinde artışa gidilmişti. SGK yaptığı açıklamada emeklilere banka promosyonu olarak 8 bin ila 12 bin lira arasında ücret alacaklarını, ölüm aylığı alan hak sahiplerine de 5 bin lira promosyon ödemesi yapılacağını aktarmıştı. Yapılan yeni açıklamada anlaşma yapılan bankalar belli oldu.

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Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emeklilerimize aylık ödemeleri Bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir. Bu kapsamda ölüm aylığı alan hak sahiplerine de 5 bin lira promosyon ödemesi yapılacaktır.

BANKALARA BAŞVURMA ÇAĞRISI

Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

ÜCRETLERİ ARTIRABİLECEKLER

Belirlenen tutarlar asgari seviyede olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir.

Protokol imzalanan banka listesi aşağıdadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  1. Akbank T.A.Ş.

  1. Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

  2. Denizbank A.Ş.

  3. Fibabanka A.Ş.

  4. ING Bank A.Ş.

  5. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

  6. Odea Bank A.Ş.

  7. QNB Finansbank A.Ş.

  8. Şekerbank T.A.Ş.

  9. T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

  10. Turkish Bank A.Ş.

  11. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

  12. Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

  13. Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

  14. Türkiye Halk Bankası A.Ş.

  15. Türkiye İş Bankası A.Ş.

  16. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

  17. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

  18. Ziraat Katılım Bankası A.Ş."

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