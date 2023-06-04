FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emeklilerin bayram ikramiyesi artar mı? Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi dikkat çeken açıklama: Emeklilerimiz kızabilir ama...

Emeklilerin bayram ikramiyesi artar mı? Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi dikkat çeken açıklama: Emeklilerimiz kızabilir ama...

04.06.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi emeklilerin gözü kulağı bayram ikramiyesinde. 2 bin TL olan bayrak ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağı merakla beklenirken, konuyla ilgili Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Göktaş'tan dikkat çeken açıklama geldi. "Emeklilerimiz kızabilirler ama..." diyerek sözlerine başlayan Göktaş, çok büyük bir beklentiye girilmemesi gerektiğini belirtirken, yine de açık kapı bıraktı. Göktaş, "Neticede önlerini kış tutsunlar bahar gelirse güzel olur" dedi.

Emeklilerin bayram ikramiyesi artar mı? Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi dikkat çeken açıklama: Emeklilerimiz kızabilir ama...

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyesine çevrildi. Yılda iki kez verilen bayram ikramiyeleri son yapılan yüzde 82'lik zamla bin 100 TL'den 2 bin TL'ye çıkmıştı. Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle 15 milyondan fazla emekli, 2 bin TL olan bayram ikramiyesinin bir kez daha yükselmesini bekliyor. Hükümet kanadından konuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmazken, başvurusunu yapan ancak henüz maaş bağlanmayan EYT'liler de toplu alacakları ikramiye için beklentiye girmiş durumda.

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİ ARTAR MI?

Habertürk canlı yayınına konuk olan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Göktaş, konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Emeklilerimiz kızabilirler ama..." diyerek sözlerine başlayan Göktaş; emeklilerin böyle bir beklentisi olduğunu bildiğini söylerken yasada böyle bir artış zorunluluğu konusundan bir hükmün olmadığını hatırlattı.

Önümüzdeki bayramın Kurban Bayramı olduğu için kamuoyunda daha yüksek bir beklenti oluştuğuna dikkat çeken Gmktaş, "Ama yinede çok büyük bir beklentiye girmemek gerekiyor" dedi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Göktaş'ın açıklamaları şöyle;

"EMEKLİLERİMİZ KIZABİLİRLER AMA..."

"Değişmeyebilir demek istiyorum ama emeklilerimiz kızabilirler. 2018'de bin TL olarak mevzuatımıza giren bir uygulama bu. 2019, 2020, 2021'de bununla ilgili herhangi bir artış olmadı. 2022'de yüzde 10'luk bir artışla bin 100 TL'ye çıktı. Bu yıl ise yüzde 82'lik artışla 2 bin TL'ye geldi.

HERHANGİ BİR HÜKÜM YOK

Emekli ikramiyelerinin artırılması gerektiğine ilişkin yasada herhangi bir hüküm yok. Bunun ne zaman artırılacağı ne kadar artırılacağına ilişkin herhangi bir madde de yok.

Şu anda 2 bin TL, artırılacağına ilişkin bir beklenti var mı var. Önümüzdeki bayram Kurban Bayramı da olduğu için böyle bir beklenti söz konusu.

ÇOK BÜYÜK BEKLENTİYE GİRMEMEK GEREKİYOR

Ama yinede çok büyük bir beklentiye girmemek gerekiyor. Neticede önlerini kış tutsunlar bahar gelirse güzel olur diye düşünüyorum ben. "

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni asgari ücret için kuvvetli ihtimal! O 2 rakam hesaba katıldığında... Yeni asgari ücret için kuvvetli ihtimal! O 2 rakam hesaba katıldığında...
Temmuz öncesi o da artacak! 3.000 TL oluyorTemmuz öncesi o da artacak! 3.000 TL oluyor
Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları belli oldu!Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı emekli maaşı Bayram ikramiyesi

En Çok Okunan Haberler

'Devlet Bahçeli etkisi' iddiası...

'Devlet Bahçeli etkisi' iddiası...

Süleyman Soylu'dan yeni kabine sonrası ilk açıklama!

Süleyman Soylu'dan yeni kabine sonrası ilk açıklama!

Yeni asgari ücret için kuvvetli ihtimal! O 2 rakam hesaba katıldığında...

Yeni asgari ücret için kuvvetli ihtimal! O 2 rakam hesaba katıldığında...

Memur zammı, asgari ücret, emekliye zam! AK Partili isim en net tarihi duyurdu

Memur zammı, asgari ücret, emekliye zam! AK Partili isim en net tarihi duyurdu

Temmuz öncesi o da artacak! 3.000 TL oluyor

Temmuz öncesi o da artacak! 3.000 TL oluyor

Bayram ikramiyesi için dikkat çeken sözler: Emeklilerimiz kızabilir ama...

Bayram ikramiyesi için dikkat çeken sözler: Emeklilerimiz kızabilir ama...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! Hayatını kaybettiği açıklandı

Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! Hayatını kaybettiği açıklandı

Canlı yayında şişe şişe içti! Saatler sonra öldü

Canlı yayında şişe şişe içti! Saatler sonra öldü

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü! Cansız bedenini çöpe attı...

Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü! Cansız bedenini çöpe attı...

Damadın çeyiz teslimatı olay oldu! Deste deste parayı zor taşıdılar

Damadın çeyiz teslimatı olay oldu! Deste deste parayı zor taşıdılar

Tarzınızı yansıtacak sezonun en trend ayakkabıları indirimde

Tarzınızı yansıtacak sezonun en trend ayakkabıları indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.