Emeklilerin bayram ikramiyesi artar mı? Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi dikkat çeken açıklama: Emeklilerimiz kızabilir ama...

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyesine çevrildi. Yılda iki kez verilen bayram ikramiyeleri son yapılan yüzde 82'lik zamla bin 100 TL'den 2 bin TL'ye çıkmıştı. Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle 15 milyondan fazla emekli, 2 bin TL olan bayram ikramiyesinin bir kez daha yükselmesini bekliyor. Hükümet kanadından konuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmazken, başvurusunu yapan ancak henüz maaş bağlanmayan EYT'liler de toplu alacakları ikramiye için beklentiye girmiş durumda.

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİ ARTAR MI?

Habertürk canlı yayınına konuk olan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Göktaş, konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Emeklilerimiz kızabilirler ama..." diyerek sözlerine başlayan Göktaş; emeklilerin böyle bir beklentisi olduğunu bildiğini söylerken yasada böyle bir artış zorunluluğu konusundan bir hükmün olmadığını hatırlattı.

Önümüzdeki bayramın Kurban Bayramı olduğu için kamuoyunda daha yüksek bir beklenti oluştuğuna dikkat çeken Gmktaş, "Ama yinede çok büyük bir beklentiye girmemek gerekiyor" dedi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Göktaş'ın açıklamaları şöyle;

"EMEKLİLERİMİZ KIZABİLİRLER AMA..."

"Değişmeyebilir demek istiyorum ama emeklilerimiz kızabilirler. 2018'de bin TL olarak mevzuatımıza giren bir uygulama bu. 2019, 2020, 2021'de bununla ilgili herhangi bir artış olmadı. 2022'de yüzde 10'luk bir artışla bin 100 TL'ye çıktı. Bu yıl ise yüzde 82'lik artışla 2 bin TL'ye geldi.

HERHANGİ BİR HÜKÜM YOK

Emekli ikramiyelerinin artırılması gerektiğine ilişkin yasada herhangi bir hüküm yok. Bunun ne zaman artırılacağı ne kadar artırılacağına ilişkin herhangi bir madde de yok.

Şu anda 2 bin TL, artırılacağına ilişkin bir beklenti var mı var. Önümüzdeki bayram Kurban Bayramı da olduğu için böyle bir beklenti söz konusu.

ÇOK BÜYÜK BEKLENTİYE GİRMEMEK GEREKİYOR

Ama yinede çok büyük bir beklentiye girmemek gerekiyor. Neticede önlerini kış tutsunlar bahar gelirse güzel olur diye düşünüyorum ben. "

