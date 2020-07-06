Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatıyor? Kimler bayram ikramiyesi alacak?

Emekliler bayram ikramiyesi konusundaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Her yıl iki kez emekli vatandaşlara verilen bayram ikramiyeleri konusunda soru işaretlerinin giderilmesini bekliyor. Ramazan Bayramı öncesinde ikramiyelerini alan emekli vatandaşlar, Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin bayram ikramiyesi ödemelerinin ne zaman yatacağını araştırıyor.

Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatıyor?

Bayram öncesinde yapılması beklenen emekli ikramiyelerinin ne zaman hesaplara geçeceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı ancak Temmuz ayının ilk yarısında bu konunun netleşmesi bekleniyor. Kurban Bayramı'nın 31 Temmuz'a denk gelmesi nedeniyle Temmuz ayının son günlerinde ikramiyelerin yatırılacağı düşünülüyor.

Bayram ikramileri ne kadar olacak?

Yılda iki kez yapılan emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri bin TL olacak. Vatandaşlar bayram ikramiyelerini maaşlarını aldıkları bankalardan ve PTT şubelerinden alabilecekler.

Kimler bayram ikramiyesi alacak?

Bu konuda en çok merak edilenleri başında gelen sorulardan biri de ikramiyenin kimlere verileceği. Emekli ikramiyesinden; SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığından emekli olanlar, şehit yakınları ve gaziler, ölüm aylığı alanlar, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı alanlar, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri faydalanabilecekler.

Bu süreçte emekliler biner lira, dul ve yetimler ise hisseleri oranında ödeme alacaklar.

Ramazan Bayramı ikramiyeleri erken yatmıştı

Bu yılın ilk ikramiyesi Ramazan Bayramı öncesinde yatırılmıştı. Ramazan Bayramı ikramiyeleri koronavirüs nedeniyle beklenenden erken yatırılmıştı. Kurban Bayramı sürecinde ise yeni normalleşme kapsamında böyle bir hamle beklenmiyor.

