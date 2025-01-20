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Emeklilerin bir numaralı gündemi transfer! Banka promosyonu 24 bin TL'ye çıktı bankalar hareketlendi, bunlara dikkat edin...

20.01.2025 14:08
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En yüksek banka promosyon tutarı ne kadara çıktı? Bankalardan yüksek promosyon alma hayaliyle bankalara teslim olmayın...

Emeklilerin bir numaralı gündemi transfer! Banka promosyonu 24 bin TL'ye çıktı bankalar hareketlendi, bunlara dikkat edin...

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı banka promosyonlarında! Kimi çalıştığı bankadan vazgeçmiyor, kimisi de yüksek promosyon almak için banka banka geziyor.

PROMOSYONDA TUTAR 24 BİN TL'Yİ BULDU

2025 yılında emeklilere gelen zam sonrası en büyük promosyon miktarının 24 bin TL'yi bulduğu açıklandı. Banka banka farklılık gösteren bu tutarlar emeklileri haliyle heyecanlandırıyor.

3 YIL BOYUNCA...

Maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan çekme sözü veren emekli, promosyon hakkı elde ediyor.

Bankalar müşterilerine ek şartlar da sunuyor, bunlar arasında o bankadan kredi kartı çıkarılması, otomatik fatura talimatı verilmesi gibi şartlar da var.

Verilecek promosyonda alınan maaşın tutarı çok önemli, üstüne üstlük emekliler bankalarla iletişime geçerek pazarlık yaparak da promosyon ödemelerini artırabilir!

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EMEKLİLER PROMOSYON KONUSUNDA NELERE DİKKAT ETMELİ?

KOŞULLARI İYİ İNCELEYİN: Emeklilere sunulan promosyon tutarı farklı bankalarda değişebilir. Promosyon tekliflerini karşılaştırırken her bankanın sunduğu tutarı, ödeme şekli ve koşullarını dikkatle inceleyin!

ÖDEME ŞARTLARINI GÖZDEN GEÇİRİN: Promosyon ödeme şartlarını gözden geçirin. Örneğin, promosyonun ne zaman ve nasıl ödeneceği, tek seferde mi yoksa belirli bir süre içinde mi yapılacağı gibi detaylar önemlidir.

HAVALE ÜCRETLERİ, EFT KONUSUNDA BİLGİ SAHİBİ OLUN: Bankaların sunduğu hizmetler (ATM kullanım, EFT/havale ücretleri, hesap işletim ücreti, kart aidatları vb.) konusunda bilgi sahibi olun.

'YÜKSEK' DİKKAT: Promosyon alırken, bankanın bu tür ücretlerinden de etkilenip etkilenmeyeceğinizi sorgulayın. Bankalar, düşük promosyon ödemeleri karşılığında yüksek ücretler talep edebilir.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
emekli emekli promosyon
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah razı olsun sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'dan.
öyle birşey yok en fazla 15.000 oda 20.000 üstü maaş alanlara nasıl bir haber yapıyorsunuz
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