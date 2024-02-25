Emeklilerin gözü Meclis'te: Bayram ikramiyelerine sürpriz gelir mi?

SSK, Bağkur ve memur emeklilerine yüzde 49.25 maaş zammı yapılırken Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen 2 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye çıkarılacağı açıklandı. Seçim öncesi emeklilere çifte zam yapılacağı iddiaları gündemdeyken bu hafta bayram ikramiyeleri artışı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülecek.

TBMM Genel Kurulu, bu hafta emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi'nin görüşmelerine başlayacak.

Emekli bayram ikramiyesi 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesi gündeme gelecek. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları, güncel ihtiyaçlar ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü nazara alınarak yeniden düzenlenecek.

Deprem bölgesinde sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik destek ve uygulamaların süresi bir yıl daha uzatılacak.

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon 28 Şubat Çarşamba günü toplanacak. Kamu denetçileri, kendi faaliyet alanlarıyla ilgili komisyona sunum yapacak.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.







