Emeklilerin gözü zam oranında: EYT'liler bayram ikramiyesi alabilecek mi?

Emeklilere verilen ek zamla SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 49.25 oldu. En düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükseldi. Seçimler öncesi bayram ikramiyelerine yapılacak zam oranı da tartışmalara neden oldu. Bayram ikramiyeleri için 3 bin TL ve 5 bin TL rakamları konuşulurken EYT'lilerin de bayram ikramiyesi alıp almayacağı da gündem oldu.

İlk ikramiye ödemesi öncesi emekli olmaya hak kazanan bütün herkes zamdan yararlanabilecek. EYT'liler ya da diğer sigortalılar 31 Mart gününe kadar emeklilik için başvurmaları ve işlemlerinin bitmesi halinde ikramiye hakkı elde edecek.

Nisan ve mayıs ayının sonuna kadar başvuran EYT'liler ve sigortalılar ise sadece Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecekler.







