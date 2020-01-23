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Emeklilerin maaş farkı ödenmeye başlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.01.2020 10:58 | Son Güncelleme

ANKARA, (DHA-) AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere maaş farklarını bugünden itibaren ödemeye başladıklarını açıkladı.

ANKARA, (DHA-) AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere maaş farklarını bugünden itibaren ödemeye başladıklarını açıkladı.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, memur emeklilerinin maaş farkının bugün ödeneceğini belirterek, "SSK emeklilerine maaşları 26 Ocak'a kadar, Bağ-Kur emeklilerine ise aylıkları 25 ila 28 Ocak tarihleri arasında ödenecek. Bu kapsamda 2 milyon 274 bin 975 kişiye, toplam 500 milyon 288 bin 542 lira 74 kuruş tutarında maaş farkı yatırılacak" dedi.
Hak sahiplerinin ek ödemelerini aylık almakta oldukları banka ve PTT Şubelerinden alabileceğini belirten Bakan Selçuk, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize, yapılacak ek ödemelerinin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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