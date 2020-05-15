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Emeklilerin maaş ödemesi bugün başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.05.2020 12:10 | Son Güncelleme

Milyonlarca emekli 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve ödeme tarihlerinin Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle emekli aylıklarını bugünden itibaren almaya başlıyor.

Emeklilerin maaş ödemesi bugün başladı

SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin aylıkları 15-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarda olacak. Peki kime ne zaman ödeme yapılacak? İşte ayrıntılar...

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Vekili İsmail Yılmaz, Ramazan Bayramı nedeniyle emeklilerin aylıklarını yine erken ödeyeceklerini belirtti.

Yeni takvime göre SSK’lılar 15-20 Mayıs tarihleri arasında, Bağ- Kur’lular da 21-22 Mayıs’ta emekli aylığı alacak.

SSK MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Buna göre 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek.

BAĞKUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Bağ-Kur kapsamındaki emekliler ve hak sahiplerine ise ödeme günü; 25-26 olanların 21 Mayıs'ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs'ta aylıkları hesaplara yatırılacak.

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