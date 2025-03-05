Emeklilerin merakla beklediği 3 formül! Gözler o zamda... Uzmanlar net rakam verdi

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ramazan ayına girilmesiyle ve Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber emekliler ikramiyelerin ne kadar olacağına kilitlenmiş durumda. Şu an 3 bin TL olan bayram ikramiyelerine zam gelip gelmeyeceği konuşulurken uzmanlardan da yeni emekli ikramiyesi ile ilgili tahminler geldi. İşte uzmanların üzerinde yoğunlaştığı o rakamlar...

FORMÜLLERDEN BİRİ 3400 - 3500 TL

A Haber canlı yayınında konuşan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem "Biz bazı hesaplamalar yapmıştık, 3-4 formül de ortaya koyduk. Bir tanesi 6 aylık artış oranında artırılmasıydı yüzde 15, orada da işte 3400 lira civarında rakam çıkıyor, belki yukarı yuvarlanarak 3500 yapılır ve 7000 liraya toplamda ulaşır" dedi.

DİĞER 2 FORMÜLDE TOPLAMDA 9 BİN LİRA RAKAMI ÇIKIYOR

Devamında Erdem "Onun dışında yıllık enflasyon oranında artırılması da söz konusu olabilir yüzde 44 - 45 civarında. Dolayısıyla orada da 4500 liraya yuvarlanarak toplam rakam yine 9 bin liraya çıkartılabilir" ifadelerini kullandı.

Erdem "Bir başka formül de geçen sene olduğu gibi yüzde 50 artırılması söz konusu olabilir. Burada da 4500 lira ortaya çıkıyor, toplamda da 9 bin lira. Şimdi bunlar minimum formüller, hükümet der ki ben daha çok yüksek vereceğim, yüksek bir noktaya getirilir ve daha yüksek bir rakam da verilebilir" şeklinde konuştu.

Erdem "Ama sürecin mutlaka açıklanıp yasal düzenleme yapılması lazım. Eğer yasal düzenleme yapılmazsa geçen seneki rakam ödenmek durumunda kalır. Ama bu ay emekliler ikramiye alacak" diye de ekledi.

"ZAM YAPILIRSA 4 BİN LİRA CİVARINDA OLUR DİYE DÜŞÜNÜYORUZ"

TGRT Haber yayınında konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun ise "Bayram ikramiyelerine bir zam yapılırsa 4 bin lira civarında olur diye düşünüyoruz. Bayram ikramiyeleri 2018 yılında başladı. Asgari ücretin net rakamının yüzde 62'si şeklinde başladı. Yani şu anda 22 bin 104 lira oldu asgari ücret, bununla oranladığımız zaman 13 bin 850 lira civarında olması gerekiyor aslında. Çünkü 2018'de asgari ücret net 1603 liraydı ve 1000 lira olarak başlamıştı bayram ikramiyesi" dedi.

Devamında Erdursun "Bayram ikramiyesinin zaten amacı da düşük emekli aylıklarının bir miktarını telafi etmek için bayram ikramiyeleri başladı ama nasıl ki emekli aylıkları her ay her yıl değerini kaybettiyse işte yıllar içinde bayram ikramiyeleri de değerini kaybetti. Şu anda 3 bin lira. Artış yapılırsa ben 3500 - 4000 lira bandında bir bayram ikramiyesi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Emekli bayram ikramiyesinin ne zaman açıklanacağı ve ne zaman hesaplara yatacağı ile ilgili olarak ise Erdursun "Mart ayının 10'una kadar açıklanır diye düşünüyorum. Mart ayının 10'una kadar açıklanır, işte bayramdan da bir hafta önce ödemeler yapılır. Bir hafta 10 gün önce de ödemeler yapılır" şeklinde konuştu.