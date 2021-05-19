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Emeklilerin Temmuz ayı zammı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? İşte enflasyona göre hesaplaması...

19.05.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyon oranında zam yapılan emekli maaşları için Temmuz ayının ortalama zam oranları hesaplandı. Birçok emeklinin her ay iple çektiği maaşların zam oranı için 6 aylık enflasyon verileri baz alınacak. Buna göre şu ana kadar açıklanan bilgiler ile birlikte 4 aylık enflasyon oranı yüzde 5.45 olarak hesaplandı.

Emeklilerin Temmuz ayı zammı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? İşte enflasyona göre hesaplaması...

Milyonlarca emeklinin beklediği Temmuz maaş zam oranı için yapılan hesaplamalara göre, en düşük esnaf emeklisi maaşı 2.155’e yükselirken, 2000’den önce emekli olan vatandaşlarımızın emekli maaşı ise 2.551 liraya çıkacak.

TEMMUZ AYI İÇİN ENFLASYON ZAM BEKLENTİSİ YÜZDE 7.66
Emekli maaşlarına yılda 2 defa yapılan zam için geri sayım başladı. Yapılan hesaplamalara göre önceki ayların enflasyon verileri dikkate alınarak, en düşük esnaf emeklisi maaşının 2.155, 2000 yılı öncesi SSK emeklisi olan vatandaşlarımızın ise maaşlarının 2 bin 551 liraya yükselmesi bekleniyor.

Merkez Bankası'nın düzenlediği beklenti anketine göre; en düşük maaş esnaf emeklisinde 2.201 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise 2.605 liraya çıkacak.

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2021 Temmuz ayında, SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yansıtılacak. Bunun 4 aylık döneminin ise enflasyon verileri belli oldu. Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 5.45 olarak gerçekleşirken, Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Mayıs ayı beklenti anketinde enflasyon tahmini Mayıs ayı için yüzde 1.27, Haziran için yüzde 0.82 olarak açıklandı. Yapılan anketler sonucunda eğer bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66'ya ulaşacak.

TEMMUZ’DA EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

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Hem 4 aylık enflasyon verileri hem de beklenti anketindeki tahminler baz alınarak hesaplanan yeni emekli maaşları belli oldu. Yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaşın esnaf emeklilerinde 2 bin 155 liraya çıkması tahmin edilirken, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylığın 2 bin 551 liraya yükselmesi bekleniyor.

Yüzde 7.66'lık tahmine göre ise; en düşük emekli aylığı esnafta 2 bin 201’e, Bağ-Kur tarımda bin 789’a, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605 liraya çıkacağı ön görülüyor.

ZAM İÇİN NET TARİH 5 TEMMUZ
Yapılan tahminlerin yanı sıra emekliler 5 Temmuz'da kesin oranı öğrenip aynı ay içerisinde zamlı ödemelerini alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı 2021 yılı için yüzde 8.36 olarak gerçekleşmişti.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Enflasyon
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