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Emeklilerin yüzü gülecek: En az 9 bin 700 TL! Ek ödemeler peş peşe hesaplara yatacak!

11.01.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 oranında zam yapıldı. En düşük emekli maaşı ise yüzde 57'lik artışla 3.500 TL'den 5.500 TL'ye yükseldi. Maaş zammının yanı sıra 2023 yılında verilecek ek ödemeler ile de emeklilerin yüzü gülecek. Hesaplara en az 9 bin 700 TL yatacak. İşte tüm detaylar...

Emeklilerin yüzü gülecek: En az 9 bin 700 TL! Ek ödemeler peş peşe hesaplara yatacak!

Emekli maaşları için yeni rakamlar belli oldu. Bununla birlikte birçok emekli bu sene ek ödeme alacak. Memur emeklileri ve yeni emekli olacak memurlar açısından 3600 ek gösterge artışları da maaşlara eklenecek. Bu yükselişlerden yaklaşık olarak 20 milyon vatandaş yararlanacak.

Emeklilerin yüzü gülecek: En az 9 bin 700 TL! Ek ödemeler peş peşe hesaplara yatacak!

MAAŞLARA 13.52 PUANLIK EK ARTIŞ!

TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklanmasının ardından, 6 aylık enflasyon yüzde 15.4 olarak hesaplandı. Memurlar ve memur emeklilerinin enflasyon artışı yüzde 16.48 olarak gerçekleşti.

Rakamların belli olmasının ardından memurlara ve emeklilere sosyal refah payı verileceği açıklandı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 14.6 puanlık, memurlara ve memur emeklilerine de 13.52 puanlık ek artış yapıldı ve emekli ve memur maaşları yüzde 30'a yükseltildi.

Emeklilerin yüzü gülecek: En az 9 bin 700 TL! Ek ödemeler peş peşe hesaplara yatacak!

EK GÖSTERGE ARTIŞINA GÖRE ZAM!

Geçen sene çıkartılan yasa ile tüm unvanlarda ek göstergeler 600 puan artırılmış, bazı meslek gruplarında ek gösterge artışı 1.400 puan olmuştu. Yasanın uygulanma tarihi ise 15 Ocak 2023 olarak belirlendi. Böylece memur ve emekliler, ek gösterge artışlarına göre zam alacak.

Ek göstergesi 600 puan artan unvanlarda maaş artışı 260 TL olacak. Ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkan ve 25 hizmet yılı olanlara 2.115 TL ilave zam yapılacak. 3000'den 3600'e çıkan ek göstergelerde hizmet yılı 30 ise ilave zam 2.240 TL olacak.

EN AZ 9 BİN 700 TL HESAPLARA YATACAK!

Emeklilerin maaş gelirlerinin yanı sıra promosyon, ikramiye ödemeleri gibi gelirleri de bulunuyor. Her sene Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ikramiye ödemesi yapılıyor. Ödemeler geçen sene 1.100 TL olarak iki defa yapılmıştı. Tutar bu sene artacak.

Bankaların promosyon yarışı devam ediyor. 7.500 TL gibi rakamları bulan promosyon yarışında güncel rakamların 10 bin TL'yi geçmesi bekleniyor.

Sabah'ın haberine göre 2.200 TL emekli ikramiyesi ve 7.500 TL emekli promosyonu ile bu yıl hesaplara yatacak tutarın en az 9.700 TL olması bekleniyor.


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