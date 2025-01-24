Emeklilerin zam farkı ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu!

Beklenen zam farkları ödemesi hesaplara yatırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, X hesabı üzerinden 4/1-C (Emekli Sandığı), kapsamında aylık alan 2 milyon 486 bin 870 kişinin hesaplarına zam farklarının bugün ödeneceğini duyurdu.

Harp ve Vazife Malullüğü Aylığı alan veya hak sahibi 58 bin 644 kişiye toplam 1 milyar 339 milyon lira ek ödemenin de bugün yapılacağını belirtti

Bakan Işıkhan, ödemelerin vatandaşların aylık aldıkları bankalardan veya PTT şubelerinden alabileceklerini söyledi.

Bakan Işıkhan'ın paylaşımı şu şekilde:



"Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2024 yılı ek ödemelerini bugün hesaplarına yatırıyoruz.

Vatandaşlarımıza ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum"