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Emeklilerin zam farkı ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
24.01.2025 08:15
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşların 2024 yılı ek ödemelerinin hesaplarına bugün yatırılacağını duyurdu. İşte detaylar...

Emeklilerin zam farkı ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu!

Beklenen zam farkları ödemesi hesaplara yatırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, X hesabı üzerinden 4/1-C (Emekli Sandığı), kapsamında aylık alan 2 milyon 486 bin 870 kişinin hesaplarına zam farklarının bugün ödeneceğini duyurdu.

Harp ve Vazife Malullüğü Aylığı alan veya hak sahibi 58 bin 644 kişiye toplam 1 milyar 339 milyon lira ek ödemenin de bugün yapılacağını belirtti

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Bakan Işıkhan, ödemelerin vatandaşların aylık aldıkları bankalardan veya PTT şubelerinden alabileceklerini söyledi.
Bakan Işıkhan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile Harp ve Vazife Malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2024 yılı ek ödemelerini bugün hesaplarına yatırıyoruz.

Vatandaşlarımıza ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum"

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Hissenet
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