Emekliliği beklemeden kıdem tazminatı alabilmek mümkün! İşte kıdeme hak kazanmanın şartları...

Kıdem tazminatı için normal koşullarda emekliliğin beklenilmesi gerektiği düşünülüyor. İşyerinde en az 1 sene çalışarak hak kazanılan kıdem tazminatı, normal koşullarda emeklilik, işten çıkartılma, vefat, haklı sebeplerle istifa, evlilik nedeniyle iş bırakma ve askerlik gibi durumlarda alınabiliyor. Bazı şartların oluşması durumunda ise kıdem tazminatı erkenden alınabiliyor. İşte kıdeme hak kazanma şartları...

EMEKLİ OLMADAN DA KIDEM TAZMİNATI ALABİLİRSİNİZ!

İlk işe girişi Eylül 1999 tarihinden önce olan vatandaşlara 15 yıl, 3600 gün koşuluyla kıdem tazminatı verilirken; işten çıkarılmayı beklemeden tazminat alma hakkının kapsamı genişletildi. 1 Mayıs 2008 ve bu tarih sonrasında sigortalı olanlar kademeli olarak 4600 gün ile 5400 prim günü koşullarını sağlayarak kıdem tazminatına hak kazanabiliyor.

SGK tarafından 2008 sonrası sigortalı olanlara yönelik de emeklilik için yaş hariç prim günü şartlarını sağlaması durumunda 'kıdem tazminatına esas yazı' düzenlenebileceği konusunda il müdürlükleri ve merkezlerine bilgi verildi. Bu şartları sağlayanların tazminat almak için SGK'ya başvurarak aldığı yazıyı işverene vermesi gerekmekte.

Ayrıca memurluktan istifa eden ve özel sektörde SSK'lı olarak çalışanlar için sürenin dolup dolmadığı konusunda çalışma süresinin tamamına bakılmakta. Çalışılan işyerindeki sürenin kıdemi de alınmakta.

Memurlukta geçen sürenin tazminatı ise emeklilik döneminde alınabiliyor.

KIDEME NASIL HAK KAZANILIR?

Başlangıcı Eylül 1999 öncesi olan kişiler: 15 yıl, 3600 prim günü

Başlangıcı Eylül 1999-Mayıs 2008 arası olan kişiler: 25 yıl ve 4500 prim günü

Başlangıcı Mayıs 2008-31 Aralık 2008 arası olan kişiler: 4600 prim günü

Başlangıcı 2009 olan kişiler: 4700 prim günü

Başlangıcı 2010 olan kişiler: 4800 prim günü

Başlangıcı 2011 olan kişiler: 4900 prim günü

Başlangıcı 2012 olan kişiler: 5000 prim günü

Başlangıcı 2013 olan kişiler: 5100 prim günü

Başlangıcı 2014 olan kişiler: 5200 prim günü

Başlangıcı 2015 olan kişiler: 5300 prim günü

Başlangıcı 2016 olan kişiler: 5400 prim günü



