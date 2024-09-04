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Emeklilik başvurusu tarihine karar veremeyenlere uzmanından tavsiye... Tarih vererek konuştu!

04.09.2024 15:45
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Yıl sonuna doğru ilerlerken emekli adayları dilekçelerini ne zaman vermeleri gerektiğini düşünmeye başladı. Merkez'in beklediği gibi yıl sonu enflasyonu gelirse 2025 yılında emekli olacakların yüzde 30 daha az maaş alacağı gündeme gelmişti. Emekli adayları bu söylentilerle karar vermekte zorluk çekerken SGK Uzmanı Ersin Konar, konu hakkında açıklamada bulundu. Konar, "Bununla ilgili herhangi bir çalışma yok" diyerek emekli adaylarına tavsiyede bulundu.

Emeklilik başvurusu tarihine karar veremeyenlere uzmanından tavsiye... Tarih vererek konuştu!

Merkez Bankası’nın enflasyon beklentisi tuttuğu takdirde, 2024 yılında emeklilik dilekçesi veren vatandaşların, 2025 yılında verenlere oranla yüzde 30 daha yüksek maaş alacağı gündeme geldi. Hal böyle olunca emekli olmaya aday vatandaşlar dilekçelerini ne zaman vereceklerine dair karar vermekte güçlük yaşamaya başladı.

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SGK Uzmanı Ersin Konar, “Bu konuyla ilgili herkes birşey söylüyor fakat bunun olabilmesi için aylık bağlama oranlarının 2025 yılında yüzde 30 aşağı düşürülmesi demek. Bu durumun olması da bu memurlarımızın en düşük seviyede aylık alması demek. Bu çalışmanın olacağını düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

İHTİMALLERİ ANLATTI

Konar, “Türkiye gündeminde 657 memurlarımız dahil 2024 yılında emekli olmalarının 2025 yılında emekli olmalarından yüzde 30 maaşlarını daha yüksek olacağına dair söylenti var. Bunun olabilmesi için 2025 yılında emekli aylık bağlama oranlarının yüzde 30 oranında aşağı düşmesi gerekmektedir. Başka türlü bu uygulama olamaz. Zaten 657 memurlarımız ya da primleri asgari ücret üzerinden yatan herkesin emekli maaşı yükselmeye devam ediyor. Bununla ilgili herkes bir şey söylüyor fakat bunun olabilmesi için aylık bağlama oranlarının 2025 yılında yüzde 30 aşağı düşürülmesi demek. Bence böyle bir ihtimalin olması çok zor” ifadelerini kullandı.

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Konar, 2024 yılının son ayına kadar beklemelerini tavsiye ederek, “Yüzde 30 dediğimiz oran çok büyük bir oran. Şu anda asgari ücretten emekli olanların aylık bağlama oranları yüzde 48 civarında. Asgari ücreti etkilemeyecek bir şey fakat yüksekten primi yatıran veya asgari ücretin üstünde prim yatıranlar veya emekli sandığı dediğimiz 657 memurlarımızın primleri tavandan yatıyor dolayısıyla alımların aylık yüzde 40’lara kadar düşmesi demek. Bu durumun olması da bu memurlarımızın en düşük seviyede aylık alması demek. Kısaca yüzde 30 aylık bağlama oranın düşeceğini tahmin etmiyorum. 2025 yılında aylık bağlama oranı net olarak düşecek diyemem çünkü bununla ilgili herhangi bir çalışma yok. Eğer böyle bir çalışma başlarsa 2025’te emekli olacak vatandaşlarımızın 2024’ün 12’inci ayına kadar beklemelerini tavsiye ediyorum. Bu çalışma başladığı takdirde 2024’ün son ayında müracaat edebilirler” cümlelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
emekli emeklilik maaşı
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