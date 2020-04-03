Emeklilik bekleyenlere müjde! Sadece 3600 gün ile...

Normal şartlarda kişilerin emekliliği hak etmesi için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında şartlar belirlenmiştir. Şartlar dikkate alındığında çalışanların yaşı, fiili sigortalı olarak hizmet süresi, adına ödenen prim miktarı ve sigorta başlangıç tarihi emeklilik zamanın belirlenmesinde etkili olmuştur. 1 Ekim 2008 tarihinden sonra bu yasada yapılan değişiklerin ardından sigorta başlangıç tarihi büyük bir önem taşır. 8 Eylül 1999 ve öncesinde ilk kez sigortalandırılan çalışanlara erken emeklilik yolunda büyük bir avantaj sunulmuştur.
Sosyal Güvenlik Kurumu'na belirlenen tarihten önce sigortalı olarak bildirilen kişilerin 15 yıllık sigortalılık süresine sahip olması ve 3600 prim günü ödemesini yapması halinde; erken emekli olabilme imkanı sunulmuştur. Peki, 3600 günden emeklilik için gerekli olan şartlar nelerdir? Kimler 3600 günden erken emeklilik hakkından faydalanabilir? İşte, 3600 günden erken emekliliğe dair öğrenilmek istenen tüm ayrıntılar...
3600 günden emeklilik fırsatını yakalamak için kişilerin SSK (4A), BAĞ-KUR (4B) ve Emekli Sandığı (4C) bünyesinde sigortalandırılması gerekir.
3600 günden emeklilik konusunda en etkili olan şartlardan biri sigorta başlangıç tarihidir. Mutlaka sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesindeki yıllara ait olmalıdır. Belirlenen tarihlerden sonra emeklilik başlangıcı olan kişiler, prim miktarı ve sigortalılık süresi şartlarını yerine getirse bile erken emekli olabilmesi söz konusu değildir.
-Erken emeklilik için 15 yıllık hizmet süresi şartı aranır. 15 yıllık hizmet süresi 9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri arasında tamamlanmalıdır.
-Erkek çalışanların vatani görevini sigorta başlangıç tarihinden önce yapmaları durumunda askerlik borçlanması ile bu tarihi öne çekmesine imkan verilmiştir.
-Sigorta başlangıç tarihi için staj zamanında yapılan sigortalılık hali kabul edilmez.
9 Eylül 1999 ve öncesindeki tarihlerde sigorta başlangıcı olan çalışanlar arasından 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günü şartını 31 Aralık 2011 tarihine kadar tamamlayamayan kadınlar 58 yaşında; erkekler ise 59 yaşında emekliliği hak ederler.
-3600 günden erken emeklilik şartları olan 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim gününü tamamlama zamanları önemlidir.
-3600 günden emeklilik maaşlarının belirlenmesi için hizmet süresinin başlangıç tarihi ve şartların tamamlanma zamanı etkili olur.
-Hizmet süresini 31 Aralık 1999 tarihi ve öncesinde dolduran sigortalı çalışanlar 1400-1600 TL arasında emekli maaşı alırlar.
-Hizmet süresinin bir kısmını 31 Aralık 1999 tarihi ve öncesinde, diğer kısmı 1 Ocak 2000- 30 Nisan 2008 tarihleri arasında dolduran sigortalı çalışanlar 1200-1400 TL arasında emekli maaşını hak ederler.
-Hizmet süresinin bir kısmı 31 Aralık 1999 tarihi ve öncesinde, diğer kısmı 1 Ocak 2000- 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ve kalan kısmı 2008 tarihinden sonra dolduran sigortalı çalışanlar 1000-1200 TL arasında emekli maaşını alırlar.
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