Emeklilik bekleyenlere müjde! Sadece 3600 gün ile...

Normal şartlarda kişilerin emekliliği hak etmesi için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında şartlar belirlenmiştir. Şartlar dikkate alındığında çalışanların yaşı, fiili sigortalı olarak hizmet süresi, adına ödenen prim miktarı ve sigorta başlangıç tarihi emeklilik zamanın belirlenmesinde etkili olmuştur. 1 Ekim 2008 tarihinden sonra bu yasada yapılan değişiklerin ardından sigorta başlangıç tarihi büyük bir önem taşır. 8 Eylül 1999 ve öncesinde ilk kez sigortalandırılan çalışanlara erken emeklilik yolunda büyük bir avantaj sunulmuştur.

Sosyal Güvenlik Kurumu'na belirlenen tarihten önce sigortalı olarak bildirilen kişilerin 15 yıllık sigortalılık süresine sahip olması ve 3600 prim günü ödemesini yapması halinde; erken emekli olabilme imkanı sunulmuştur. Peki, 3600 günden emeklilik için gerekli olan şartlar nelerdir? Kimler 3600 günden erken emeklilik hakkından faydalanabilir? İşte, 3600 günden erken emekliliğe dair öğrenilmek istenen tüm ayrıntılar...